Under Armour The Rock, ça cogne

Enfin, The Rock revient vers Under Armour. Il met en lumière les derniers écouteurs d’entraînement conçus par JBL d’UA. Aussi résistants que le Brahma Bull lui-même, les oreillettes de ce Rock connaissent leur rôle et bloquent le son à l’aide de la suppression adaptative du bruit. Grâce aux astuces Ambient Aware, vous pouvez choisir de laisser entrer des millions – et des millions ! – des sons extérieurs. Une autonomie de 45 heures suffira amplement, et ses basses amplifiées devraient fournir le son le plus électrisant qui soit. Un abonnement d’un an à MapMyFitness Premium est fourni avec chaque paire achetée. Vous pouvez donc faire comme le Great One et l’apporter simplement à la salle de sport.