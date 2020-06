Un Samsung Galaxy S20 en édition limitée pour le groupe de K-pop BTS

Surprise ! Samsung lance une édition limitée du Galaxy S20+ et des Galaxy Buds+ aux couleurs des Bangtan Boys. Depuis 2013, le phénomène BTS occupe une place centrale dans l’univers de la K-pop. Composé de sept chanteurs, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, BTS offre une musique rafraîchissante, positive et engagée où s’entremêlent de nombreuses influences musicales. Avec plus de 4 milliards de vue cumulées sur YouTube pour leurs cinq titres les plus écoutés et des fans présents partout dans le monde, BTS est un véritable phénomène musical.

Ce Galaxy S20+ Édition BTS est proposé dans un nouveau coloris violet spécialement créé pour l’occasion, le Hazed Purple. Il arbore le logo de BTS au dos, sous celui de Samsung, ainsi qu’un cœur au niveau de son triple capteur photo. Le smartphone bénéficiera également d’un fond d’écran exclusif, d’animations au démarrage et d’une interface offrant des effets sonores et des icônes personnalisés. Le coffret du Galaxy S20+ Édition BTS regroupe également 7 photos des membres du groupe, des stickers, ainsi qu’un film décoratif à coller au dos du smartphone.

Les Galaxy Buds+ Édition BTS sont eux aussi proposés en Hazed Purple et affichent le logo BTS, gravé sous celui de Samsung. Ils sont accompagnés d’un étui de protection aux couleurs de BTS, des portraits des 7 membres du groupe et offrent des effets sonores exclusifs. Avec un son signé AKG, les Galaxy Buds+ sont équipés de deux haut-parleurs dynamiques et de trois micros qui garantissent un son clair lors des conversations téléphoniques. Leur batterie offre une autonomie de 11h, et leur étui de rangement permet de les recharger entièrement, pour 11h d’écoute supplémentaires.

Le Galaxy S20+ et les Galaxy Buds+ Édition BTS seront commercialisés sur fnac.com et sur la boutique en ligne Samsung à partir du 9 juillet. Ils seront également disponibles en précommande dès le 19 juin et jusqu’au 8 juillet. Durant cette période, ils seront accompagnés d’un chargeur sans fil aux couleurs de BTS.