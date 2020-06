Un pack NBA Tribal signé New Era

Réécrivez la légende avec le pack NBA Tribal de New Era, au design vif et audacieux.

La nouvelle collection NBA de New Era est dominée par un trio de t-shirts aux imprimés animaux à couleurs vives. Inspirés de motifs tribaux saisissants, ces modèles uniques donnent vie à trois des équipes les plus populaires de la NBA : les Chicago Bulls, les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers. Les t-shirts sont entièrement imprimés aux couleurs respectives de chaque équipe, avec logo noir et blanc pour une touche plus sobre, à gauche sur la poitrine.

Complétez le look avec la casquette 9FORTY classique de New Era en coton noir, brodé du logo de la même équipe. Parfait clin d’œil à la collection de vêtements, le motif tribal vient orner avec subtilité le logo des équipes sur cette casquette à profil bas et visière courbe. Avec sa patte réglable à l’arrière, ce modèle convient à tous et assure votre confort sur le terrain comme ailleurs.