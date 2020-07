Un nouveau trailer pour UFC 4 : direction l’octogone…

EA SPORTS dévoile un nouveau trailer pour UFC 4 mettant en avant le mode Carrière retravaillé qui entraîne les joueurs dans un parcours jusqu’au titre de champion incontesté. Le mode Carrière d’UFC 4 vous emmène à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone et vous offre une expérience immersive où chaque élément, des amitiés aux rivalités en passant par les blessures et la catégorie de poids, influencent la carrière d’un combattant. Le Coach Davis sera présent pour aider les joueurs à évoluer à travers la fonctionnalité de Progression du Combattant et le système de Relations qui rend chaque partie unique.

UFC 4 sera disponible dans le monde entier sur PlayStation®4 et Xbox One à partir de vendredi 14 août. Les fans peuvent pré-commander le jeu dès à présent et recevoir des contenus bonus incluant les champions poids-lourds de boxe Tyson Fury et Anthony Joshua, ainsi que les packs de customisation Cour et Kumite qui contiennent des éléments in-game cosmétiques. De plus, les membres EA Access pourront accéder au jeu dès le 7 août et auront l’opportunité de participer au pré-lancement et à des challenges UFC 4 afin de débloquer de la monnaie virtuelle.