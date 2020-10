Un nouveau Kit Leica V-Lux 5 Explorer

Idéal pour les voyages, le sport et la photographie de plein air, ce compact zoom universel est proposé avec une accessoirisation haut de gamme. Ce set comprend non seulement un Leica V-Lux 5 mais également sac Billingham – “Hadley, en toile Bleu Impérial et cuir fauve », qui se distingue par son style élégant et sa grande fonctionnalité. Grâce à ses caractéristiques astucieuses et à ses matériaux imperméables, il offre une protection optimale.



Le kit Leica V-Lux 5 Explorer comprend par ailleurs une courroie en corde Leica rouge vif conçue par COOPH. Fabriquée dans le même matériau que celui utilisé pour les cordes d’escalade avec des finitions en cuir italien, cette sangle à la fois robuste et élégante.

Kit Leica V-Lux 5 Explorer, 1395 €, https://store.leica-camera.com