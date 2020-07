Un barbecue en toute sécurité en 5 étapes avec Char-Broil,

Convivial et facile à utiliser, le barbecue est le meilleur moyen de cuisiner sans se tourmenter pendant les beaux jours. Pour profiter pleinement de ce moment de partage en plein air avec ses proches, il convient toutefois de respecter quelques bonnes pratiques. Char-Broil, marque de barbecues pionnière aux États-Unis, dévoile ses conseils pour un barbecue en toute sécurité.

1/ Choisir un barbecue adapté

Selon son budget, ses préférences de cuisson et d’entretien, mais aussi l’espace réservé au barbecue, plusieurs choix se présentent. Le classique barbecue au charbon de bois économique offre une expérience plus authentique. Le barbecue à gaz qui s’allume en un instant sans nuisances pour le voisinage et demande moins d’huile de coude. Le barbecue électrique sera quant à lui plus adapté pour une utilisation dans un petit jardin ou en terrasse.

2/ Bien installer son barbecue

Le barbecue doit toujours rester à l’extérieur lorsqu’il est en utilisation. Il ne faut jamais laisser son barbecue sans surveillance et surtout ne jamais le déplacer lorsqu’il est chaud. Enfin, pour éviter les dégâts et la casse, il faut s’assurer que l’appareil ait une position stable afin qu’il ne bascule pas.

3/ Utiliser de bons ustensiles

Les ustensiles tout en métal sont conducteurs de chaleur et peuvent provoquer des brûlures aux mains. L’idéal est de garder tous ses ustensiles près du barbecue pour ne pas louper sa cuisson ou faire un faux mouvement dans la précipitation. Pinces, spatules ou encore gants sont de bons alliés pour des cuissons maîtrisées. Des brosses de nettoyage peuvent également aider à dégraisser son barbecue avec plus d’aisance.

4/ Moins de graisse, plus de sécurité

La graisse peut mettre le feu au barbecue. C’est pourquoi il est conseillé de découper l’excédent de gras avant de mettre la viande sur le grill. Les feux de barbecue sont généralement causés par la graisse. Il est donc important de nettoyer le récupérateur de graisses.



5/ Entretenir régulièrement son barbecue

Bien nettoyer son barbecue après chaque usage, c’est s’assurer un confort majeur lors de sa prochaine utilisation et être toujours prêt si un barbecue imprévu se dessine à l’horizon. Les restes de nourriture, la graisse et autres résidus ainsi que les saletés présentes sur la grille et les brûleurs peuvent entraîner la combustion du barbecue. Il est également important de vérifier les raccords de gaz des brûleurs et éliminer les obstructions éventuelles dans le tube du brûleur.