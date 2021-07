Timberland passe en mode éco-conçu avec ReCircled

Timberland poursuit son engagement en faveur de l’économie circulaire avec la mise en place d’un programme de reprise de produits en partenariat avec ReCircled, plateforme technologique permettant de récupérer, reconditionner ou recycler les produits en fin de vie. Ensemble, Timberland et ReCircled vont instaurer la mise en place d’un système de design et de développement circulaire pour proposer à terme des produits à impact net positif sur la nature d’ici 2030.

A partir de début août, les clients de Timberland pourront retourner les anciens produits de la marque (chaussures, vêtements et accessoires) en points de vente Timberland. Ces produits seront ensuite réparés et reconditionnées pour être proposés sur la plateforme de revente ReCircled, ou recyclés en nouveaux produits. Durant l’été, un système d’envoi par colis sera mis en place pour faciliter et encourager l’adhésion des consommateurs. Ces services seront d’abord disponibles aux USA, puis étendus à l’Europe (zone EMEA) en automne, et à l’Asie (zone APAC) au printemps 2022.

Timberland dévoile également sa toute dernière éco-innovation, Timberloop Trekker, chaussure hybride mi ville mi montagne, entièrement éco-conçue. La construction de la semelle a été pensée pour être facile à démonter et à recycler par ReCircled, qui instaure, pour chaque élément, une filière de recyclage spécifique.

L’écoconception et le design circulaire se fondent notamment sur les notions de zéro déchet et zéro impact, et font partie de la nouvelle stratégie de Timberland afin d’avoir un impact net positif sur la nature d’ici 2030. Timberland cherche non seulement à réduire son impact, mais surtout à avoir un impact net positif sur l’environnement. La marque compte notamment sur l’agriculture régénérative, qui préserve les espaces naturels, et doit, à terme, être la source de 100% des matières naturelles qu’elle utilise.