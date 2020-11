Cet automne, The North Face interprète les montagnes himalayennes dans une collection capsule en collaboration avec Liberty. La ligne allie imprimés originaux Liberty, peints à la main avec 145 ans d’expertise d’exploration The North Face.

Imprégnée de l’héritage londonien, la gamme exclusivement féminine propose cinq pièces clés et une variété d’accessoires. L’emblématique veste Sierra se pare intégralement d’un imprimé Liberty, tout en conservant ses caractéristiques technique. Le style de la Sierra s’inspire de la version originelle de 1968 : coupe oversize avec poches plaquées et cordon de serrage à la taille.



La collection est disponible dès à présent sur https://www.thenorthface.fr/ et dans certains magasins North Face.