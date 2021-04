The Little Car Company Wild One Max réalise vos rêves de Tamiya

Oui, c’est bel et bien une voiture radiocommandée que vous pouvez réellement conduire.

Bien avant que Woody, Buzz and co n’apparaisse pour la première fois sur les écrans de cinéma en 1995, les enfants ont rêvé que leurs jouets prennent vie – et The Little Car Company a finalement fait de ce rêve une réalité. Son nouveau Wild One Max (à partir de 7000 €) est une version entièrement fonctionnelle de la voiture radiocommandée tout-terrain très appréciée de Tamiya, elle aussi de 1985

Son moteur électrique de 5,5 ch la propulse à une vitesse de 40 km/h et lui donne une autonomie d’environ 30 km. Mesurant 3,5 m de long, 1,8 m de large et pesant environ 250 kg, elle est à l’échelle 8/10e par rapport au 1/10e de l’originale. Mais elle n’est pas livrée avec un énorme contrôleur, heureusement. Il existe trois modes de conduite différents – Novice, Eco et Race – et pour une authenticité maximale, vous pouvez même choisir de construire le vôtre à la maison, avec la possibilité d’ajouter les éléments nécessaires pour rendre sa conduite légale sur la route. Cet engin doit être mis en vente l’année prochaine, bien que vous puissiez dès maintenant le précommander. Cela vous laisse du temps pour économiser sur votre argent de poche…