TCL France devient partenaire officiel de la Nacon 6 French League

TCL France fait son entrée dans le gaming et annonce son partenariat avec l’éditeur français de jeux vidéo Ubisoft et devient sponsor officiel de la « Nacon 6 French League », compétition du jeu vidéo Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, franchise mondialement connue. Ce sponsoring s’accompagnera de nombreuses opérations avec des gamers connus de la scène esportive française qui seront en live sur la plateforme Twitch et sur les réseaux sociaux de la marque.

La crise sanitaire a fait bondir la pratique du jeu vidéo avec 5,3 milliards de revenu en France et une croissance de 11,3% en 2020 comparée à 2019 selon le rapport du SELL. Cette industrie culturelle en pleine croissance, entre innovation technologique et artistique, partage les mêmes valeurs d’excellence que TCL. En devenant partenaire de la « Nacon 6 French League », TCL se met au service des gamers et plus particulièrement des amateurs de jeux de tir pour leur permettre d’atteindre l’excellence de la compétition. Convaincu que le gaming se joue aussi dans les détails, TCL permettra à tous les spectateurs de vivre la Nacon 6 French League de manière exclusive et de découvrir Rainbow Six comme ils ne l’ont jamais vu.

« Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat avec Ubisoft, entreprise de renommée mondiale spécialisée dans l’édition et la distribution de jeux vidéo. En devenant partenaire de la Nacon 6 French League, nous soutenons la pratique du jeu vidéo à haut niveau et offrons à ses spectateurs l’occasion de vivre la compétition de manière privilégiée. » déclare Vanessa Bracq, marketing manager France.

Pionnière de la technologie Mini LED et toujours à la recherche de la meilleure performance visuelle, TCL développe des produits QLED et 4K dotés de connectiques HDMI 2.1 compatibles avec les standards VRR, ALLM et 120 FPS, pour augmenter l’expérience de jeu vidéo.

Après deux saisons remportées respectivement par Giants Gaming et BDS Esport, la saison 3 s’annonce palpitante avec des équipes de haut niveau. La saison sera composée de 11 playdays séparés en 2 phases au cours desquelles les équipes s’affronteront chaque semaine. La première phase se tiendra du 16 juin au 28 juillet. La seconde commencera le 15 septembre et s’achèvera le 6 octobre. À la suite de cette deuxième phase, 2 jours de phases finales seront organisés et verront les meilleures équipes du classement s’affronter pour devenir champions de France de Rainbow Six Siege. Les dates exactes et le lieu de la compétition seront partagés ultérieurement.

TCL met un point d’honneur à faire vivre ce partenariat au cours de ces prochains mois que cela soit en live sur Twitch ou sur les réseaux sociaux. La marque travaillera avec les influenceurs qui font vivre le jeu et récompensera les membres les plus assidus de leurs communautés par des cadeaux.

Retrouvez le live de la compétition : https://www.twitch.tv/rainbow6fr et https://www.youtube.com/rainbowsixfrance