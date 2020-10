SteelSeries prépare la nouvelle génération avec ses casques Arctis 7P et 7X

Les Arctis 7 de SteelSeries ont longtemps été considérées comme l’une des meilleures casques de gaming. Et avec les consoles next gen qui arrivent, la marque lance deux nouvelles versions. La palette de couleurs bleu et blanc de l’Arctis 7P correspond à celle de la PlayStation 5 au look distinctif, tandis que l’Arctis 7X, avec ses accents verts, est spécialement conçu pour être utilisé sans fil avec la Xbox Series X / S. Les deux prennent en charge l’audio sans fil Lossless de 2,4 GHz à latence ultra-faible, disposent de microphones antibruit et d’une autonomie de 24 heures. Et grâce au petit récepteur USB-C fourni, les casques peuvent être utilisés non seulement avec les premiers haut-parleurs actifs de yQ Acoustics, mais également avec des systèmes haute résolution capables de lire des morceaux de n’importe quelle source.