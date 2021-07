Spécial 14 juillet : Une Swatch très française pour la Fête Nationale

La Fête Nationale approche à grand pas. A cette occasion, Swatch introduit deux nouveaux motifs Swatch x You exclusifs inspirés de nos monuments, nos traditions et nos jolies régions. via Swatch x You, ce modèle NEW GENT (au boîtier de 41mm) est à personnaliser en ligne pour un prix de 110 €.

Le trublion de l’Horlogerie propose également de redécouvrir la montre BISOUS DE PARIS (90 €) iconique dans le monde entier. Elle propose un boîtier plastique semi-transparent bleu marine, un cadran brossé soleil argenté, avec chiffres arabes et aiguilles rouges sur un bracelet silicone blanc imprimé dessins de Paris.