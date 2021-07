Samsung Odyssey Neo G9, un monstre Mini LED 49 pouces pour le gaming

Comment Samsung a-t-il pu rendre un moniteur de jeu encore plus désirable que l’Odyssey G9 de l’année dernière ? Assez facilement en fait. Il a pris cette bête incurvée de 49 pouces et a greffé un mini écran LED dessus, puis a ajouté la prise en charge HDMI 2.1 VRR pour compléter son taux de rafraîchissement de 240 Hz. Simple.

Mais Mini LED est certainement le plus gros attrait ici. Utilisant la même technologie que celle de la gamme de téléviseurs Neo QLED de Samsung, l’écran de l’Odyssey Neo G9 est capable d’offrir des zones lumineuses plus lumineuses de l’image et des noirs plus profonds, augmentant le nombre de zones de gradation à 2 048, une énorme augmentation par rapport aux seuls 10 de l’original. Avec 2 000 nits de luminosité maximale et un rapport de contraste de 1 000 000:1, les jeux vont très bien paraître sur ce moniteur. Sinon, la fiche technique est très similaire à celle de son prédécesseur. Vous jouerez sur un écran de 49 pouces avec une courbure de 1000R, une résolution de 5 120 x 1 440, un format d’image 32: 9 et un temps de réponse de 1 ms. Il existe une prise en charge intégrée de FreeSync Premium Pro et Nvidia G-Sync d’AMD, ainsi que de la fonction CoreSync, qui correspond à la sortie lumineuse arrière du moniteur avec ce qui est à l’écran. À 2500 $, ce Odyseey Neo G9 est tout sauf abordable, mais on peut rêver, non ?