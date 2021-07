Roseblood, nouveau grand rosé de Provence

Le Château d’Estoublon, propriété réputée des Baux-de-Provence, lance nouveau grand rosé, Roseblood d’Estoublon.

Ce Roseblood est le fruit d’une rigoureuse sélection des vins les plus purs et expressifs. D’une teinte pâle et lumineuse, ce rosé est un assemblage de Grenache (50%), Cinsault (45%) et Tibouren (5%). L’ensemble donne naissance à un vin d’une grande vivacité, à la minéralité affirmée et rafraîchissante, où pamplemousse et litchi frais se répondent, sur fond de notes florales.

Ce nouveau rosé se veut étendard d’Estoublon, auprès d’amateurs à la recherche d’une expérience singulière et décomplexée où vibrent l’art de vivre d’Estoublon et l’esprit résolument libre des Baux-de-Provence. Aujourd’hui disponible au Domaine, il est aussi distribué en France et prochainement à l’export, pour séduire une clientèle en quête d’émotions et de non conformisme.

Niché en plein cœur du massif des Alpilles depuis 1489, le Château d’Estoublon est un des grands domaines de l’appellation Baux-de-Provence. Le domaine atteste du passage des hommes depuis les temps romains, tandis que la bâtisse actuelle date du XVIIe siècle. Le Château a été entièrement rénové pour accueillir dans ses 10 suites des invités de prestige, en quête d’un certain art de vivre. La propriété de 300 hectares est exposée plein Sud sur les contreforts calcaires des Baux-de-Provence. Le vignoble de 18 hectares regroupe de nombreux cépages : Grenache, Syrah, Cabernet-Sauvignon, Mourvèdre, Roussane, Marsanne, Cinsault et Tibouren. Enfin, 120 hectares d’oliveraies entourent le Château. L’agriculture y est biologique, raisonnée et respectueuse du terroir.

Le domaine abrite également La Table d’Estoublon, un nouveau restaurant mené par le chef Wim Van Gorp à la cuisine authentique et raffinée, permettant aux nombreux passionnés de venir découvrir le site et déguster les produits de la propriété, dont les légumes du potager biologique en permaculture.