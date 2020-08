Restez en forme avec Technogym Live et l’application MyWellness

Vous ne faites pas de sport uniquement durant le confinement, n’est-ce pas ? Ca tombe bien, Technogym annonce le lancement de Technogym Live, une nouvelle plateforme proposant de nombreux contenus accessibles en direct et à la demande depuis les consoles Technogym et sur l’application MyWellness, pour une expérience d’entraînement inédite.

Vous pourrez ainsi bénéficier des entraînements des salles de sport directement depuis chez vous et de contenus en tout genre : sessions coachées, cours collectifs, entraînements virtuels en extérieur, routines sportives, exercices divers ou bien encore divertissement (chaînes de télévision, réseaux sociaux, Netflix, applications de gaming…).

La nouvelle console Technogym Live comprend également une large bibliothèque de « Sessions Technogym » : une nouvelle offre de cours particuliers dispensés à distance par un coach, accessibles à la demande et disponibles en anglais, italien et espagnol. Les sessions Technogym sont regroupées en séries de 6 vidéos et s’organisent autour d’un objectif précis : perte de poids, développement de l’endurance, etc.

Les sessions Technogym sont regroupées en séries de 6 vidéos, organisées autour d’un objectif précis : perte de poids, développement de l’endurance, etc. En parallèle, les sportifs peuvent s’essayer aux Routines, composées de plusieurs exercices guidés et faciles avec des objectifs et une charge de travail spécifiques. Pour les utilisateurs adeptes d’entraînements ciblés, les Exercices sont la solution idéale, avec des cours basés sur des objectifs (distance, calories ou temps). Avec les Entraînements virtuels en extérieur, les sportifs peuvent se téléporter, le temps d’une séance, dans les destinations les plus prisées et exotiques de la planète. Enfin, la console Technogym Live propose un catalogue illimité de contenus de Divertissement : chaînes de télévision, réseaux sociaux, Netflix ou encore applications de gaming ou d’actualités.

Enfin, avec ses nombreuses options et contenus, Technogym Coach – la première solution d’intelligence artificielle appliquée au secteur du fitness–, offrira aux utilisateurs une expérience d’entraînement véritablement personnalisée. La solution Technogym Coach permet de gérer les données des utilisateurs et de les guider, jour après jour, en leur suggérant différentes options d’entraînement basées sur leurs préférences, besoins et goûts personnels.

www.technogym.com/fr