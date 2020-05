Réservez des courts de tennis extérieurs atypiques avec l’appli Anybuddy

C’est officiel : le tennis a repris du service ! Les fans de raquette peuvent désormais retourner sur les courts situés en exterieur en suivant les règles sanitaires et sous quelques conditions dictées par la Fédération.

Anybuddy, est une startup et première application mobile permettant de se géolocaliser et de réserver en temps réel des terrains de sport autour de soi.

Avec la réouverture des clubs, l’application est de nouveau disponible et a adapté son offre pour faciliter la reprise du tennis : grâce à Anybuddy, il est désormais facile et rapide de trouver en quelques clics tous les courts de tennis disponibles en extérieur situés à proximité.

Avis aux sportifs, aux accros du tennis ou aux joueurs du dimanche, avec Anybuddy, nul besoin d’être membre ou licencié d’un club pour pouvoir jouer, il y’en a pour tous les joueurs !

Après deux mois confinés, envie de s’évader un peu ? Anybuddy propose aussi de réserver depuis l’app des terrains aussi chouettes qu’atypiques :

Des exemples à Paris :

– TC Plaisance : un terrain perché sur les toits du 15e arrondissement de Paris. Avec en prime une terrasse pour prendre un bain de soleil après le match !

– Un terrain privé aux portes de Paris, dans une belle propriété privé au cœur de Sèvres mis à la location par un particulier.

– Et si on cherche un peu de verdure… le Colombes Tennis Club situé au cœur d’un parc aux bords de la Seine est aussi disponible depuis l’application.