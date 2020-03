Renault dévoile son concept-car électrique Morphoz

Renault dévoile son concept-car Morphoz illustrant sa vision de la mobilité électrique future. Il préfigure une nouvelle famille de modèles électriques Renault qui arrivera à partir de 2021.

Ce véhicule modulaire propose une adaptation personnalisée aux besoins, envies et usages de chacun pour repousser toutes les limites. Renault Morphoz est un véhicule personnel électrique, connecté et doté de fonctions de conduite autonome de niveau 3. Il est partageable lorsqu’on ne l’utilise pas. Modulaire, il se transforme pour s’adapter à tous les usages, aussi bien ceux du quotidien, lors de courts trajets que ceux qui nécessitent un plus long rayon d’action. Il tire parti de la future plateforme modulaire électrique CMF-EV de l’Alliance pour offrir plusieurs configurations de puissance, de capacité et d’autonomie, mais aussi d’habitabilité et de volume de coffre.

“Ce véhicule futuriste représente la vision de Renault de la mobilité électrique personnelle et partageable à l’horizon post 2025, explique Gilles Normand, Directeur division véhicules électriques et services de mobilités du Groupe Renault Morphoz préfigure nos prochains modèles électriques hautes performances. Sa plateforme modulaire dédiée CMF-EV optimise l’efficience énergétique du véhicule tandis que son empattement allongé avec son plancher plat et avec les roues repoussées aux quatre coins, offre de nouvelles possibilités pour un design saisissant et une habitabilité record.”