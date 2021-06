Razer dévoile sa chaise Iskur R pour hardcore gamers

Razer annonce la sortie de la Iskur X, la dernière-née de sa famille des chaises gaming, conçue de manière ergonomique pour un maximum de confort et pour une durabilité à long terme. Dotée d’un corps renforcé en acier, avec une mousse haute densité et une finition en cuir synthétique multicouche résistant, la Iskur X est conçue pour un confort et un soutien même lors des longues sessions de jeux.

La Iskur X peut supporter jusqu’à 136 kg, et dispose d’un dossier sculpté, offrant plus de soutien le long de la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Les accoudoirs 2D réduisent les tensions au niveau des poignets et des épaules, tandis que le bord du siège incliné maximise le soutien des jambes et des cuisses. Avec une inclinaison réglable, la Iskur X peut être repositionnée pour obtenir la posture la plus confortable pour les longues sessions de jeu.



Un coussin de tête Razer et un coussin lombaire Razer sont également proposés. Ils peuvent être utilisés avec n’importe quelle chaise gaming. Le coussin lombaire aide à maintenir la colonne vertébrale dans une posture neutre, avec un soutien ergonomique qui épouse le dos de l’utilisateur grâce au rembourrage en mousse à mémoire de forme. Le coussin de tête Razer complète le confort avec un rembourrage dense en mousse à mémoire de forme, qui s’adapte à la forme de la tête de l’utilisateur pour un équilibre parfait entre confort et soutien.

• Razer Iskur X – 399 €

• Coussin de tête Razer – 49,99 €

• Coussin lombaire Razer – 59,99 €