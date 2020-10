Razer Blade Stealth 13, l’ultrabook des gamers est de retour

Une nouvelle version avec processeur i7 de 11e génération et THX Spatial Audio…Étant donné que vous risquez, encore, de passer beaucoup de temps chez vous, Razer vous fait une faveur : la marque a rafraîchi son ordinateur portable de jeu Razer Blade Stealth 13 (1 999 €) un rafraîchissement opportun.

Cette dernière itération de l’ultrabook compact comprend un tout nouveau processeur Intel Core i7 de 11e génération, un SSD de 512 Go, une dalle dalle Full HD de 13,3″, compatible 120 Hz, une option d’écran tactile OLED Full HD 60 Hz (comptez 2249 € dans ce cas) et un son THX Spatial Audio chic pour proposer un son surround 7.1 via ses quatre hauts parleurs, avec une variété de profils audio spécialement conçus pour les jeux, la musique et les films. Ces nouveaux ajouts rendent ce millésime 2020 plus rapide et plus efficace que son prédécesseur. On en redemande…