Qu’est-ce que le métaverse ? Direction les mondes virtuels de nouvelle génération

Pour être honnête, personne ne sait vraiment à quoi tout cela sert !

Si vous avez suivi l’actualité de la réalité virtuelle ces derniers temps, vous avez probablement entendu parler de quelque chose appelé “le métaverse”. D’où vient ce nouveau mot, et quel est le métaverse ?

Qu’est-ce que le métaverse ?

Le métaverse est le terme désignant une collection de mondes virtuels. Considérez le métaverse comme l’univers des mondes virtuels. Mais quels sont ces mondes virtuels ? Les mondes virtuels existent dans les applications et les jeux de réalité virtuelle et augmentée, où tout se passe virtuellement

Par exemple, vous pouvez emmener votre avatar métaverse au pub dans un simulateur de pub virtuel, puis vous diriger vers un concert virtuel en direct. Ou vous pouvez organiser une réunion avec des employés distants. En fait, vous n’irez nulle part, mais vous vous déplacerez simplement dans le monde virtuel.

Toutes les différentes applications et logiciels conçus pour le métaverse sont connectés à un réseau et vous pouvez vous représenter en tant qu’avatar. C’est presque comme si vous pouviez aller à l’intérieur d’Internet.

Les entreprises commencent tout juste à créer des jeux et des logiciels pour le métaverse car il est si nouveau. Ainsi, beaucoup de discussions sur le métaverse sont hypothétiques plutôt que ce dont nous disposons actuellement.

Il est également intéressant de noter que le concept de métaverse est apparu pour la première fois dans un livre de science-fiction publié dans les années 90, donc on en parle depuis un moment.

Comment fonctionne le métaverse ?

Le métaverse fonctionne en connectant plusieurs environnements virtuels à travers le métaverse. Chacun de ces environnements provient d’une application que vous téléchargez pour votre appareil VR ou AR.

Oui, tu l’as bien lu. Pour accéder au métaverse, vous aurez besoin d’un casque VR ou AR (ou les deux) pour voir le contenu virtuel. Naturellement, le contenu que vous découvrirez sera également différent.

Si vous visitez quelque part dans le métaverse avec un casque AR, tout sera superposé à la vie réelle. Si vous utilisez un casque VR, l’environnement sera totalement virtuel.

Le métaverse est-il important ?

Meta pense clairement que le métaverse est la prochaine grande chose, car la société a changé son nom de Facebook et elle a également changé le nom de sa sous-marque Oculus Quest en Meta Quest dans un geste franchement bizarre. Mais le métaverse a-t-il vraiment de l’importance ?

D’une part, il peut sembler idiot de passer du temps dans un tel monde virtuel. Pourquoi ne pas simplement sortir pour de vrai ? Ce n’est qu’un jeu vidéo, après tout.

Mais pour d’autres, le métaverse peut agir comme une retraite passionnante de la vie réelle. Cela peut également être un moyen de simuler des réunions réelles lorsque vous habitez loin. Ainsi, vous pouvez voir pourquoi l’intérêt de certaines personnes pourrait être piqué.

Étant donné que le métaverse n’est pas encore vraiment une chose, il est difficile de juger avec précision si cela compte ou non. Cela pose certainement des questions sur la façon dont nous passerons le temps à l’avenir, et cela dépend en grande partie de l’opinion des gens.

N’oubliez pas que personne n’avait prédit à quel point nous utiliserions les plateformes de médias sociaux dans nos interactions quotidiennes avant l’invention de Facebook.

Et après ?

Personne ne sait vraiment quelle est la prochaine étape pour le métaverse. Le métaverse n’existait même pas il y a quelques années, nous ne savons donc pas où la technologie pourrait aller ensuite.

Ce que nous pouvons dire, c’est que les prochaines années seront le moment le plus important pour le métaverse. Soit nous verrons la technologie se développer et commencer à être adoptée, soit nous la verrons tomber à plat ventre.