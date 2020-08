Puma et Antoine Griezmann passent à l’orange avec la nouvelle Ultra 1.1

PUMA lance aujourd’hui sa chaussure de football révolutionnaire, une ULTRA 1.1 qui intègre la technologie exclusive MATRYXEVO, qui procure une stabilité, une durabilité et une adhérence de haut-niveau.

Toute d’orange vif, de noir et de blanc, la PUMA ULTRA 1.1 sera disponible en prévente dès le 12 août puis dans le monde entier le 24 août sur PUMA.com, dans les boutiques PUMA et chez les principaux revendeurs d’articles de football.

Fruit de plusieurs années de test et des retours et commentaires de certains des meilleurs attaquants du monde, dont Antoine Griezmann, Sergio Agüero et Nikita Parris, la PUMA ULTRA 1.1 a été pensée pour être la chaussure de foot la plus rapide sur le terrain.

« L’une des principales caractéristiques du nouveau matériau MATRYXEVO est sa composition en une seule couche, détaille Romain Girard, Senior Head of Innovation. Nous avions pour but d’employer un seul et unique matériau intégrant toutes les fonctionnalités requises pour la tige, afin d’assurer un confort optimal pour le pied. Grâce à cela, nous avons pu obtenir une chaussure parfaitement ajustée et sans perforation afin de garantir légèreté, résistance et durabilité. Les retours de nos joueurs professionnels et de nos essais consommateurs ont été exceptionnels. »

PUMA s’est appuyé sur plusieurs années de test des propriétés du matériau pour développer une méthode d’enrobage individuel de chaque fibre. Une grande première dans l’industrie qui a donné naissance au mariage parfait de fibres de polyester, de carbone et d’aramide. Extrêmement résistantes, les fibres d’aramide courent tout le long de la partie latérale de la tige. Les joueurs ont indiqué avoir besoin de plus de support latéral afin de verrouiller le pied et d’empêcher toute déformation du matériau par-dessus la semelle. Les fibres de carbone sont utilisées dans une optique de légèreté et de maintien, facilitant ainsi les démarrages explosifs.

Un revêtement en Grip Control Pro a été appliqué à certaines zones stratégiques de la tige, afin que les joueurs maîtrisent totalement et parfaitement la balle même à pleine vitesse. La semelle PEBAX SpeedUnit ultra légère s’inspire des pointes de course PUMA, pour une accélération plus dynamique. Le placement des crampons à l’avant du pied et leur forme en V ont été conçus pour des mouvements rapides et des accélérations fulgurantes.