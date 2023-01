Polestar 2, nouveaux moteurs et autres améliorations

Alors que de nombreux conducteurs de véhicules électriques attendent avec impatience la sortie de la Polestar 3 cette année, il semble que le constructeur automobile n’en ait pas fini avec ses voitures existantes. Plus tard cette année, une Polestar 2 remaniée arrivera, avec un design raffiné et quelques changements majeurs sous le capot.

Le design raffiné du nouveau modèle est peut-être le plus sensiblement différent. Cette Polestar 2 remaniée emprunte l’avant plus incurvé de la prochaine 3, remplaçant les lignes épurées de l’édition existante. Les conducteurs remarqueront également la SmartZone à la place d’une calandre. Ce kit créé par Polestar contient des capteurs et des caméras LiDAR pour des fonctionnalités d’assistance au conducteur plus équipées.

Mais certains des changements les plus importants se situent sous le capot. À l’intérieur de la Polestar 2 remaniée, vous trouverez un nouveau moteur à traction réelle de 220 kW avec un couple de 490 Nm. Ceci est en hausse par rapport au moteur standard de 170 kW/300 Nm du modèle actuel. Tout cela se traduit par un 0-100 km/h de 6,2 secondes – ce qui est une vitesse plutôt impressionnante. Comme pour les configurations actuelles, les conducteurs peuvent passer à un moteur double de 310 kW/740 Nm ou au pack de performance de 35 kW. En termes simples, vous pouvez spécifier cet EV à 4,3 secondes au 0-100.

Tout aussi important, la gamme reçoit un gros coup de pouce. La nouvelle option d’autonomie standard promet une autonomie de près de 400 km, tandis que l’édition longue portée estime qu’elle peut parcourir un peu moins de 500 km. C’est un vrai bond par rapport aux statistiques de la voiture actuelle. On ne sait pas si la nouvelle Polestar 2 contiendra une batterie plus grosse ou optimisera la puissance pour répartir l’énergie sur les kilomètres supplémentaires.

Les derniers ajouts de Polestar vous chatouillent ? Cette Polestar 2 remaniée est disponible en pré-commande en ligne dès maintenant contre un acompte. Vous pouvez vous attendre aux premières livraisons à la fin de 2023, bien que cela puisse glisser jusqu’en 2024