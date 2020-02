Pet Tracker met votre animal préféré sous surveillance rapprochée

Votre animal n’aura plus de secret pour vous ! La Timeline, la dernière fonctionnalité de votre Pet Tracker, vous donne un aperçu simple et détaillé de la santé et de l’activité de votre animal de compagnie. Pour en profiter, mettez à jour votre application mobile ainsi que votre Pet Tracker depuis votre application.

Avec la Timeline, vous pouvez désormais suivre et mieux comprendre les paramètres de santé et le comportement de votre animal de compagnie, lorsque vous êtes absent.e. Profitez d’un suivi détaillé, allant de la fréquence d’activité (marche, course, jeux) de votre l’animal, au nombre de repas, de promenades, de grattages ou encore à la qualité de son sommeil.

Promenade : Découvrez si votre dog sitter a bien sorti votre chien, ou si votre chat s’est levé de son coussin depuis votre départ.

Repas : Finies les double rations de croquettes, vous pourrez vérifier l’heure du dernier repas.

Grattage : puces ? Stress post déménagement ? Suivez l’évolution des grattages pour diagnostiquer certaines pathologies prématurément.

Aboiement : découvrez si votre voisin qui se plaint tout le temps dit vrai ou si votre chien est angoissé de rester seul.