Pac to the future : les meilleurs jeux Android et iPhone pour célébrer le 40e anniversaire de Pac-Man

Alors que Pac-Man fête ses 40 ans, voici comment le retrouver sur mobile – plus quelques jeux similaires que les Pac-Fans vont adorer.

Pac-Man a 40 ans ! Et il ne les fait pas. En fait, nous ne pouvons pas dire quel âge il a vraiment, car c’est juste un point jaune sans traits avec une bouche. Pourtant, il est en quelque sorte, et à jamais, le visage le plus célèbre du jeu vidéo. Désolé Sonic et Mario !

Cela tient surtout au Pac-Man original qui est toujours un labyrinthe génial à jouer, et une base solide sur laquelle construire un jeu – comme le prouvent ces suites et hommages qui ont repris l’idée de base du labyrinthe/ Voici donc six des meilleurs coureurs de labyrinthe Android et iPhone pour vous aider à gober des pilules jusqu’au petit matin…

Pac-Man

C’est le classique original sur votre téléphone, avec une IA douteuse vous permettant de vous cacher dans un coin spécifique comme un lâche. Cela fonctionne bien sur un écran tactile, vous faisant glisser pour configurer le prochain tour et rester en avance sur les fantômes. Et ce n’est pas tout : vous réalisez des missions, avez d’autres labyrinthes à débloquer et des tournois.

Gratuit +Android, iOS

Pac-Man 256

En raison d’un bug de programmation, le Pac-Man original passe au niveau 256 – la moitié de l’écran devient impossible à pratiquer. Ce Pac-Man 256 est une sorte de purgatoire Pac comprenant un labyrinthe sans fin rempli de fantômes. Côté positif, Pac-Man peut gober des pastilles pour brûler les visages des fantômes avec une respiration laser. On parie qu’ils ne s’attendaient pas à ça.

Gratuit / Android, iOS

Mme Pac-Man

Mettez du rouge à lèvres sur Pac-Man et vous avez une des premières protagonistes du jeu vidéo, de 1982. Il y a plus de labyrinthes et l’IA remaniée rend le défi plus difficile. De plus, les bonus alimentaires circulent, vous devez donc brûler ces calories avant de les grignoter.

Android • iPhone et iPad

Pac-Man Party Royale

Quatre Pac-Men entrent, un Pac-Man part ! OK, avec ses couleurs vives et son style plein d’entrain, ce n’est pas tout-à-fait sur le territoire de Mad Max. Mais vous devez toujours être impitoyable lorsque vous grignotez des points pour gagner de la vitesse, prendre une super boulette et manger tous vos amis. Et si vous n’avez pas d’amis et devez jouer en solo, les adversaires informatiques deviennent d’adorables Pac-Bots, portant de petits chapeaux métalliques avec des antennes élastiques.

Sous Apple Arcade / iOS

EVAC

Dans EVAC, vous devez combattre un génie malfaisant autoproclamé, qui a emballé les labyrinthes avec des pièges. Donc, en plus de courir et d’être furtif, de se cacher dans les creux jusqu’à ce que les méchants soient passés, vous devrez parfois pousser des blocs et arpenter dans des couloirs pleins de “dents” pointues. Pac-Man n’a jamais eu à faire face à cela.

Android / iOS

Forget-Me-Not

Dans Forget-Me-Not, le «Neon Dunjun» n’est pas un endroit faits pour les craintifs., Des bestioles errent, arrachant des morceaux du paysage, l’air parfaitement heureux de faire exploser tout ce qui se trouve à proximité. Ce titre original ressemble à s’y méprendre à un classique des jeux d’arcade des années 1980.

Android • Sous GameClub iOS