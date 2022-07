On a testé… Les Huawei FreeBuds Pro 2

Ces écouteurs sans fil réglés par Devialet offrent un véritable coup de poing sonique.

Huawei connaît une chose ou deux sur le son, mais sait aussi quand faire appel à des experts – comme lorsque des conseils de réglage sont nécessaires pour une nouvelle paire d’écouteurs intra-auriculaires sans fil phares. Les FreeBuds Pro 2 sont la dernière collaboration entre la firme et les spécialistes français du son Devialet, qui promettent d’apporter pour la première fois un véritable attrait audiophile à la gamme.

Une configuration à deux pilotes, une prise en charge audio haute résolution et un égaliseur adaptatif semblent tous prometteurs sur le papier. Ajoutez à cela la suppression adaptative du bruit, la connectivité à deux appareils et certaines options de couleurs accrocheuses, et Huawei pourrait avoir un concurrent plus convivial pour rivaliser avec les AirPods Pro d’Apple.

Design & confort : brillants

Dans sa couleur Blue Frost accrocheuse, il ne fait aucun doute que les FreeBuds Pro 2 sont une paire d’écouteurs qui sait se faire remarquer. Juste sous la lumière, vous remarquerez des teintes violettes, argentées et bleu ciel qui brillent à travers le revêtement métallique nacré. Ils semblent ramasser les traces d’empreintes digitales assez rapidement, mais vous ne le remarquerez pas de loin. Les alternatives Silver Frost et Ceramic White sont plus subtiles.

Huawei a donné sa propre tournure au design de style tige désormais familier, avec une forme plus épaisse et plus carrée, paraît-il inspirée par les touches de piano. Ce n’est pas un énorme changement par rapport aux FreeBuds Pro, mais vous donne toujours beaucoup de prise en main lors de l’activation des commandes gestuelles de pincement. Ils sont aussi plus difficiles à déclencher accidentellement.

À 5,9 g chacun et avec trois tailles d’embouts en silicone au choix, ils se sont révélés suffisamment confortables pour des sessions d’écoute de plusieurs heures. Huawei dit avoir mesuré plus de 10 000 conduits auditifs d’utilisateurs pour concevoir la forme afin qu’ils soient bien installés, et nous n’avons remarqué aucun glissement en marchant, même s’ils ont quand même bougé un peu lorsque nous les avons emmenés courir, nécessitant un repositionnement occasionnel. La résistance aux éclaboussures IP54 signifie que vous pouvez être pris sous la pluie et emmener ces écouteurs à la salle de sport sans vous soucier de l’eau.

L’étui de chargement en forme de galet porte un logo Huawei/Devialet à l’arrière. Nous ne pouvons pas décider si cela ajoute une touche de classe ou s’il est trop flashy pour quelque chose qui se cache principalement dans une poche de pantalon. En parlant de ça, il est assez petit pour se glisser en toute sécurité dans la poche à monnaie d’un jean.

Fonctionnalités et autonomie : pincez-moi

Pour tirer le meilleur parti des FreeBuds Pro 2, vous avez besoin de l’application AI Life de Huawei, disponible pour iOS et Android, qui vous permet de régler le niveau de suppression du bruit, d’appliquer des préréglages d’égalisation (dont un co-créé avec Devialet), de personnaliser les commandes gestuelles et activer le codec LDAC pour une lecture haute résolution sur les appareils qui le prennent en charge. L’application facilite également le basculement entre les appareils. Les écouteurs peuvent se connecter à deux appareils à la fois et conserver un enregistrement des dix derniers, que vous pouvez choisir dans une liste plutôt que de le refaire manuellement.

La détection intra-auriculaire fonctionne bien, interrompant rapidement les pistes lorsqu’un écouteur est retiré et ne se déclenchant pas accidentellement. Nous sommes moins convaincus par le test d’ajustement des embouts auriculaires, qui diffuse de la musique et utilise les microphones intégrés pour vérifier si les oreillettes sont bien scellées dans vos oreilles. Après qu’on nous ait dit d’optimiser l’ajustement sur une oreille, nous avons refait le test sans modifications et nous avons réussi.

Le principal inconvénient pour les utilisateurs d’Android qui ne sont pas sur un combiné Huawei est que vous devez télécharger l’APK depuis le site Web de Huawei (ou via App Gallery, qui est elle-même un chargement latéral). La version du Google Play Store n’a pas été mise à jour depuis que l’entreprise a été soumise à des restrictions commerciales par les États-Unis. C’est une étape supplémentaire dont les utilisateurs expérimentés ne s’inquiéteront pas, mais qui mérite tout de même d’être soulignée.

L’affirmation de Huawei de 30 heures d’autonomie totale de la batterie semble un peu optimiste dans nos tests. Les écouteurs eux-mêmes tiennent entre trois et quatre heures avec l’ANC activé, passant à près de six heures lorsqu’il est éteint. Les appels vocaux sapent apparemment la batterie encore plus rapidement, en raison de tout le travail algorithmique en coulisse pour réduire le bruit du vent. Attendez-vous à 3,5 à 4,5 heures de temps de conversation, selon que l’ANC est activé ou non.

La charge rapide via USB-C signifie que dix minutes sur le secteur suffisent pour environ deux heures d’écoute. Nous avons également apprécié la rapidité avec laquelle les écouteurs se rechargent dans le boîtier – 15 minutes de la salle d’embarquement à l’avion étaient suffisamment longues pour être complètement rechargés à temps pour un vol. La charge sans fil fait également la différence, ce qui place le FreeBuds Pro 2 à égalité avec les AirPods Pro d’Apple et les prochains Google Pixel Buds Pro.

Qualité sonore et suppression du bruit : apportez les basses

Avec trois microphones réglés pour couvrir une plage de fréquences de 50 à 3 000 Hz, Huawei estime que les FreeBuds Pro 2 ont une profondeur maximale de suppression du bruit de 47 dB – une avance de 15 % sur les OG FreeBuds Pro lorsqu’il s’agit de faire taire le monde extérieur. Il promet également de surpasser les autres écouteurs ANC de renom, notamment les excellents Sony WF-1000XM4 et Bose QCE.

En pratique, ces FreeBuds Pro 2 font un excellent travail. Le bruit de fond à basse fréquence des transports en commun est pratiquement éliminé, même en cas de bruits forts et soudains, comme lorsque le train dans lequel vous êtes passe devant un autre qui va dans la direction opposée. La commutation de mode intelligente détecte lorsque vous avez atteint un endroit plus calme et réduit l’intensité, ce qui aide à soulager la pression de l’oreille. Le mode transparence fonctionne également bien, laissant entrer la bonne quantité de bruit extérieur sans submerger votre musique. Ils sont facilement là-haut avec certaines des meilleures paires d’écouteurs ANC, sinon tout à fait à égalité avec les grands de la classe.

Devialet ayant déjà prêté main forte au haut-parleur intelligent Sound X de Huawei, nous avions le sentiment que les FreeBuds Pro 2 seraient à la hauteur sur le plan audio – et après quelques heures d’écoute, nous n’avons pas été déçus. Les deux haut-parleurs offrent un son merveilleusement engageant, avec des aigus nets et des voix claires, mis en valeur de la même manière que les basses percutantes. Le réglage est dynamique et excitant, d’une manière qui plaira à coup sûr à la plupart des auditeurs – mais ce n’est pas neutre. Il y a peut-être un peu trop de bassese pour les audiophiles ciblés par Huawei, bien que l’égaliseur personnalisable à dix bandes vous permette d’éliminer une partie de ce grondement si vous préférez un son plus équilibré.

La scène sonore est vaste, avec une bonne séparation des fréquences qui n’est pas déclenchée par des pistes plus frénétiques. Avec l’ANC désactivé, les chansons sont toujours légèrement plus fines ; nous avons préféré le son plus complet fourni avec la suppression du bruit activée.

Notre avis

Avec un son stellaire et une suppression du bruit très efficace, les FreeBuds Pro 2 sont des écouteurs True wireless très performants. L’autonomie de la batterie est à peu près équivalente à celle du reste de la classe, et les commandes gestuelles sont parmi les meilleures que nous ayons utilisées.

Tout le monde ne sera pas fan de la couleur (louanges aux deux alternatives les plus courantes), et quelques obstacles supplémentaires liés aux applications sont désormais un aspect inévitable de nombreux appareils Huawei, mais il y a beaucoup à aimer ici. Les prix sont également du côté de Huawei. Quiconque prenant le son au sérieux voudra expérimenter les paramètres d’égalisation intégrés à l’application pour en tirer le meilleur parti. Mais tout le monde devrait apprécier le son agréablement puissant et prêt à l’emploi.

Note : 4/5

Des écouteurs intra-auriculaires au son percutant avec un ANC efficace et un prix alléchant. L’autonomie de la batterie pourrait être meilleure, et tout le monde n’aimera pas le réglage des basses, mais ils sont par ailleurs très bien équilibrés.

Les plus

L’ANC fonctionne bien pour faire taire le monde extérieur

Grande clarté sonore pour le prix

Charge rapide pour les écouteurs et le boîtier

Les moins

Autonomie de la batterie seulement moyenne

Choix de couleur qui divise

Le réglage des basses n’est pas pour tout le monde