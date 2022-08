On a testé… le Xgimi Elfin, le projecteur format mini

Un projecteur de lutin pour faire du binge watching de séries ? Serait-ce l’alternative idéale à une télévision intelligente pour qui manque d’espace ?

Tout comme le Samsung Freestyle que nous avons récemment examiné, le Xgimi Elfin est un petit projecteur bourré de technologie qui fait de son mieux pour réduire les tracas liés au grand écran.

Il peut projeter une image lumineuse de 200 pouces en 1080p et comprend des fonctionnalités telles que la correction automatique de la distorsion trapézoïdale et la mise au point automatique qui permettent d’obtenir une image nette, de niveau et sans distorsion aussi simple que possible. Il a même des haut-parleurs intégrés et des commandes vocales via Google Assistant

D’un prix de 599 €, vous pouvez tout simplement le ranger dans un tiroir une fois que vous avez terminé votre séance. Nous l’avons mis à l’épreuve pour tester ses talents.

Design : magie minimaliste

L’Elfin est magnifiquement petit et, enfin, tout simplement magnifique, point final. Un carré minimaliste noir et blanc sans protubérances et des coins incurvés avec goût. Il pèse moins d’un kilo et mesure moins de 20 cm sur son bord le plus long. Il est suffisamment compact pour tenir dans un tiroir, comme nous l’avons dit plus tôt, mais vous pouvez également le ranger dans votre sac à dos et l’emmener chez un ami sans aucun problème.

Contrairement au Samsung Freestyle, il ne peut pas fonctionner avec une batterie en option. Vous devrez donc le brancher sur une prise de courant, mais le câble fourni est généreusement long. En dehors de cela, sa connectivité sans fil, ses haut-parleurs intégrés et ses fonctions de télévision intelligente signifient qu’il n’a pas nécessairement besoin d’autres câblages ; il y a des entrées HDMI et USB, plus une sortie casque 3,5 mm si vous préférez.

Une touche de design bienvenue est le support de trépied standard en bas. Nous en avons fait bon usage, en le boulonnant à notre trépied de photographie pour créer rapidement le support de projecteur réglable parfait.

Avec un rapport de 1,2: 1, ce projecteur est bien pratique pour tous ceux qui ont des pièces un peu petites. Si vous placez le projecteur à 1,6 m de la surface sur laquelle vous projetez, vous obtiendrez une image de 60 pouces, tandis que le repousser à 3,2 m donnera une image de 120 pouces, ce que Xgimi recommande comme taille optimale. (Vous pouvez obtenir une image de 200 pouces si vous le souhaitez, mais à cette taille, la qualité commence à baisser sensiblement.)

Fonctionnalités : automatique et pratique

Jadis, l’installation d’un projecteur domestique était une entreprise ardue et difficile. Vous deviez le placer à la hauteur, à la distance et à l’angle optimaux, puis faire la mise au point manuellement et (si vous en aviez l’option) corriger la compensation trapézoïdale pour obtenir une image plate et non déformée ; ajuster de minuscules pieds à vis pour mettre cela à niveau. Bref, berk.

Heureusement, rien de tout cela ne s’applique ici. Vous placez l’Elfin vaguement au bon endroit, l’allumez et la mise au point automatique, la correction automatique de la distorsion trapézoïdale et l’alignement intelligent de l’écran entrent en jeu pour faire le reste. Il détectera même les objets dans l’axe de l’image et la décalera légèrement pour les éviter. C’est très intelligent et fonctionne bien d’après notre expérience, mais vous pouvez également modifier manuellement les paramètres si vous n’êtes pas satisfait des résultats de l’autoréglage.

L’autre fonctionnalité principale est Android TV. Grâce au Wi-Fi intégré, vous pouvez vous connecter à votre réseau domestique, vous connecter avec votre compte Google, puis installer des applications et des jeux Smart TV. Nous avons saisi une sélection de services de streaming vidéo – Prime Video, Netflix, YouTube, Twitch et Apple TV + – et à l’exception de Netflix (qui nous a permis de nous connecter et de parcourir le contenu, mais a généré un message d’erreur chaque fois que nous avons réellement essayé de regarder quelque chose) ils ont tous fonctionné à merveille.

Ce projecteur prend également en charge Chromecast (ce qui signifie que vous pouvez facilement “diffuser” des vidéos et des photos à partir d’autres appareils fonctionnant sur le même réseau) et les commandes vocales via Google Assistant. La commande vocale est étonnamment utile sur un projecteur, étant donné que vous l’utilisez idéalement dans une pièce très sombre.

Image et performance : la lumière fantastique

Compte tenu du prix relativement élevé et de la petite taille de l’Elfin, nous n’attendions pas grand-chose en termes de qualité d’image, mais il est en fait excellent pour son prix. L’image ne remportera aucune récompense pour ses niveaux de noir ou son contraste super percutant. Mais elle est suffisamment lumineuse pour être utilisée dans une pièce avec un peu de lumière ambiante et ne souffre d’aucun artefact d’image notable ni de bavures pendant le mouvement. Vous pouvez également projeter directement sur un mur blanc ou similaire – pas besoin d’un écran de projection dédié (bien que votre image semblera plus lumineuse et plus contrastée si vous en utilisez un).

Nous avons repéré des halos arc-en-ciel autour d’objets plus brillants lorsqu’ils se déplacent, ce qui se produit souvent avec les projecteurs utilisant la technologie DLP, mais ce n’est pas trop gênant. Vous pouvez ajuster les paramètres d’image à un degré raisonnable (désactiver le lissage de mouvement gênant est un bon début, en particulier si vous regardez des films) et le HDR est pris en charge dans ses formes HLG et HDR10. Vous pouvez même projeter une image 3D, même si nous sommes à peu près sûrs que la demande pour cela s’est éteinte il y a environ une décennie.

Le haut-parleur stéréo intégré est fabriqué par Harman/Kardon et a une puissance de sortie de 2 x 3W. Cela peut sembler faible, mais bien qu’il manque certainement de basses, il est suffisamment fort et clair pour être entendu dans une petite pièce. Nous vous recommandons toujours d’utiliser une autre méthode pour votre son si possible, en particulier pour une soirée cinéma, mais en tant qu’enceinte de secours, cela convient parfaitement.

Verdict

L’Elfin est un projecteur vraiment charmant, principalement grâce à sa facilité et sa simplicité. Offre-t-il une qualité d’image incroyable ? Peut-être pas, mais ses performances d’image sont absolument géniales pour son prix, et nous pensons que le fait que vous puissiez obtenir une image énorme en quelques secondes lui donne un attrait massif qui manque à de nombreux “meilleurs” projecteurs.

Dommage que l’application Netflix n’ait pas fonctionné – c’est toujours le service de streaming que la plupart des gens utilisent – mais nous supposons qu’il s’agit d’un problème réparable, et cela n’enlève certainement pas suffisamment d’éclat à cet Elfin pour que nous ne le recommandions pas.