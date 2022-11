On a testé l’Apple iPad (10e génération, 2022)

La refonte de l’Apple iPad (10e génération) est un coup de maître par rapport à ses rivaux. Mais il est cher et entraîne une certaine confusion dans la gamme.

Une douzaine d’années après l’iPad d’origine, le bouton home a enfin disparu de ce dernier modèle, l’iPad d’Apple (10ème génération). Nous avons parcouru un long chemin depuis quelque chose considéré comme un simple iPhone en plus gros.

Ce modèle apporte une refonte complète et indispensable à la gamme d’iPad “standard”. Sauf que ce n’est pas tout à fait l’iPad de base – le modèle de 9e génération est toujours là (oui, avec son bouton d’accueil traditionnel). Ce n’est pas qu’Apple ne veut pas dire au revoir, c’est parce que celui-ci est trop haut de gamme en termes de prix.

La 9e génération est sûrement en sursis, mais il est logique qu’elle soit toujours là – beaucoup de ses acheteurs sont des écoles ou des personnes qui l’obtiennent car elle a un prix plus raisonnable et peut être achetée pour environ 300 € ; ce nouveau modèle devra baisser de prix pour le remplacer. Le modèle de 10e génération s’inscrit donc clairement dans la stratégie d’Apple consistant à rendre les choses plus premium, pas moins.

Ce qui est proposé ici est essentiellement un iPad Air légèrement dépouillé et il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela a du sens et plusieurs raisons pour lesquelles ce n’est pas le cas. Nous les couvrirons naturellement tous dans cette revue.

Design et affichage

Le design de l’Apple iPad (10e génération) est très similaire aux autres iPads plein écran que nous avons vus au cours des deux dernières années, mais il est toujours légèrement (1 mm) plus épais que l’iPad Air, probablement en raison de l’affichage différent utilisé. . Vous avez le design anguleux et plutôt intelligent auquel nous sommes habitués avec les gammes iPhone, iPad Pro et iPad Air et il est excellent de le voir apparaître dans la gamme iPad.

Cet iPad est disponible dans quelques jolies couleurs dont un rose plutôt choquant ainsi que du bleu, du jaune et un argent plus classique. Nous pensons que le bleu serait probablement notre choix.

L’écran Retina de 10,9 pouces est plus grand que celui de l’iPad 10,2 pouces de 9e génération, qui était lui-même une mise à niveau de la taille originale de 9,7 pouces de l’iPad. Il dispose d’un écran 264ppi de résolution 2360 x 1640. Ce n’est pas un écran laminé, il n’a pas de revêtement antireflet (il a cependant un oléophobe anti-empreintes digitales) et prend en charge la couleur sRGB. C’est un écran de 500 nits, qui n’est pas le plus lumineux si vous êtes à l’extérieur au soleil, mais qui convient parfaitement ailleurs.

La gamme iPad n’a pas eu la même phobie de l’USB-C que l’iPhone et cette refonte a inévitablement signifié l’apparition de l’USB-C, tout comme pour tous les nouveaux iPad de ces dernières années, à l’exception de l’iPad de 9e génération. C’est très bienvenu. Un connecteur intelligent est également présent sur le côté de l’appareil qui permet la connexion à l’accessoire Magic Keyboard Folio dont nous allons parler plus en détail ci-dessous.

Bien que cet iPad ait quatre ensembles de trous pour haut-parleurs, il a des haut-parleurs stéréo plutôt que quadruples. Avec le passage au nouveau design, il convient également de noter qu’il n’y a pas de prise casque. Nous pensons que c’est un peu un dommage à ce niveau de prix. Naturellement, Apple aimerait que vous alliez acheter des AirPods et il est probable que la plupart des personnes lisant cet article ont des écouteurs sans fil. Cependant, nous connaissons encore des piles d’enfants et d’adultes qui utilisent des écouteurs filaires (malheureusement de qualité variable et parfois douteuse).

Performances et autonomie

Comme nous l’avons mentionné, les similitudes du nouvel iPad avec l’iPad Air 2020 “tout écran” d’origine sont frappantes : il arbore le même matériel A14 Bionic. Par coïncidence, nous utilisons le 2020 Air depuis son lancement et nous pouvons confirmer qu’il peut faire face à tout ce que vous pouvez lui lancer. Les performances de ce modèle sont donc, comme on pouvait s’y attendre, excellentes et des choses comme l’édition de vidéos 4K ou le traitement de grandes images ne sont tout simplement pas un problème.

Bien que cela semble un peu trop confortable sur l’écran de 10,2 pouces, cette taille plus grande de 10,9 pouces convient parfaitement pour avoir deux applications côte à côte dans Split View et si vous avez un étui à clavier, vous auriez du mal pour dire que vous n’avez pas un iPad plus cher. Bien qu’iPadOS 16 ait été retardé par rapport à sa date d’origine, ce n’est pas la plus grande mise à jour d’iPadOS, mais il y a tout de même beaucoup d’améliorations et il n’en demeure pas moins que pour tous, sauf les multitâches les plus ardents, c’est un système d’exploitation pour tablette admirable.

TouchID est toujours pris en charge plutôt que FaceID et en l’absence du bouton d’accueil, il a été placé sur le bouton d’alimentation comme avec les deux dernières générations d’iPad Air. C’est une bonne implémentation. Vous devez vous assurer de mettre fermement votre doigt sur le bouton pour obtenir un bon contact et cela prend un peu de temps pour s’y habituer.

Comme vous vous en doutez, cet iPad est disponible en versions Wi-Fi uniquement et Wi-Fi plus cellulaires. La nouveauté est la prise en charge de la 5G, qui est également une suite bienvenue des nouveaux modèles Air et Pro. Il prend également en charge le Wi-Fi 6.

La durée de vie de la batterie reste prévisible – l’iPad est une fois de plus cité pour avoir 10 heures d’autonomie lorsqu’il est utilisé sur le Wi-Fi, ce qui vérifie – nous avons trouvé un jour où nous avons utilisé si pour travailler beaucoup, nous avons eu quelques heures de moins que ceci et une visualisation prolongée à partir d’un service de streaming ou similaire réduiront inévitablement cela.

Appareils photo

Les caméras Apple iPad (10e génération) ont été rafraîchies et les unités avant et arrière sont désormais de 12 Mégapixels, ce qui est un pas en avant bienvenu. Les images sont claires et nettes et tout est agréable et rapide – l’époque où les photos de l’iPad étaient un parent pauvre de celles des smartphones est révolue. La caméra arrière peut également enregistrer des vidéos en 4K, qui est une mise à niveau de l’iPad de 9e génération et il existe également une technologie de stabilisation.

Fait intéressant, la caméra frontale compatible avec la vidéo Full HD est désormais en mode paysage. Cela peut être un problème si vous tenez l’iPad en mode portrait, mais évidemment, la grande majorité d’entre nous ferait un appel vidéo avec l’iPad en mode paysage. Il dispose également de la scène centrale d’Apple pour que vous restiez dans le cadre lorsque vous vous déplacez. Cela fonctionne très bien, mais n’est pas unique à Apple; La gamme Meta Portal de Facebook en a une très bonne implémentation.

Accessoires et prise en charge de l’Apple Pencil

Comme pour l’iPad Pro et l’Air avant lui, la gamme iPad est de plus en plus présentée comme un remplacement d’ordinateur portable et cela signifie inévitablement l’ajout d’un clavier. Et il y a un nouveau clavier pour cet iPad, le Magic Keyboard Folio.

Le couvercle du clavier – qui est excellent pour taper dessus – est en deux parties, dont l’une fournit à l’iPad une béquille de style Microsoft Surface.

Le Magic Keyboard Folio a également une rangée de fonctions qui est désespérément nécessaire pour l’iPad Pro, mais n’est pas disponible sur le Magic Keyboard de l’iPad Pro (oui, vous avez bien entendu). C’est un changement bienvenu ici, mais si vous achetez cet iPad plus un clavier magique, vous êtes certainement sur le territoire des ordinateurs portables et vous voudrez probablement envisager de conclure un accord sur un MacBook Air M1. Vous obtiendrez plus de stockage et un multitâche complet avec macOS (la nouvelle fonctionnalité Stage Manager d’Apple, très décriée, n’est pas disponible sur les non-Pros, à l’exception de l’iPad Air M1).

Malheureusement, ce nouvel iPad ne prend en charge que l’Apple Pencil de première génération. C’est malheureux, c’est un euphémisme. C’est essentiellement parce que cet iPad a toujours un espace d’air entre les couches de l’écran (comme mentionné ci-dessus, ce n’est pas un écran laminé) et donc, comme l’iPad de 9e génération, il ne peut pas utiliser l’Apple Pencil de 2e génération. C’est un compromis basé sur le prix, sans doute – sinon le modèle de 10e génération ressemblerait trop à l’iPad Air mais sans la nouvelle puce M1.

Mais cela crée un système très étrangement divisé où le brillant iPad Mini peut utiliser le crayon de 2e génération, mais ce modèle ne le peut pas. Et ce qui est encore plus fou, c’est que l’Apple Pencil de 1ère génération se recharge par Lightning. Cela signifie que vous devez soit utiliser un chargeur iPhone, soit utiliser un dongle pour lequel, bien sûr, Apple vous facturera (ce n’est que si vous avez déjà un crayon – si vous n’en avez pas un adaptateur est maintenant inclus dans la boîte du crayon 1ère génération). À un moment donné, des décisions ont été prises qui n’étaient pas très cohérentes.

Verdict Apple iPad (10e génération)

Le nouvel iPad d’Apple est donc, comme on pouvait s’y attendre, bon. Mais il est aussi à un prix élevé et c’est dommage que ce modèle n’utilise pas l’Apple Pencil de 2e génération. Mais il y a beaucoup plus de positif que de négatif ici – il s’agit d’une grande mise à niveau par rapport au modèle de 9e génération avec diverses améliorations bienvenues, telles que la caméra paysage et le processeur plus puissant. Le passage à l’USB-C pour la gamme iPad standard est bien sûr le bienvenu.

Les similitudes avec l’iPad Air 2020 sont frappantes (même si la technologie de l’écran est différente) et c’est formidable que le nouveau design de l’iPad soit finalement passé à la gamme d’iPad « standard ». C’est une option judicieuse si vous ne voulez pas du tout de support Apple Pencil, si vous voulez un écran plus grand ou si vous ne voulez pas ou n’avez pas besoin de vous étendre sur l’iPad Air. Et il est toujours utile de se rappeler que malgré les iPad plus haut de gamme d’Apple, c’est tout l’iPad dont la plupart des acheteurs auront besoin.

Au final, voilà une refonte indispensable et excellente de l’iPad d’entrée de gamme, mais le prix est élevé par rapport à la 9e génération.

Les plus

Une mise à niveau importante

Passé à l’USB-C

Couleurs fraîches

Les moins

Le prix est beaucoup plus élevé que la 9e génération

Confusion inévitable entre celui-ci et l’iPad Air

Prise en charge de l’Apple Pencil 1ère génération uniquement