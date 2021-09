On a testé… la Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Le moment que presque personne n’attendait est arrivé. Samsung a commencé à fabriquer des montres sous Google Wear OS.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est la première, après des années de Tizen OS, à passer sous Google. Pourquoi avoir changé ? Samsung et Google savent qu’ils ne font pas si bien que cela face à Apple. Aucune smart watch ne se vend en nombre, même à distance, comparée à l’Apple Watch. Le but de cette Samsung Galaxy Watch 4 Classic est de renverser la vapeur. A-t-elle une chance ? Attention, cela ne signifie pas que la Samsung Galaxy Watch 4 soit une mauvaise montre. C’est la montre Wear OS la plus intéressante et la plus complète que nous ayons utilisée depuis des années. Les Galaxy Watch 4 non classiques sont moins chères en 40 mm et 44 mm. Elles sont tout aussi capables mais n’ont pas la lunette tournante. Notre cœur ne veut tout simplement pas vivre sans cette petite chose qui clique.

Design et affichage : clic, clic, boum

L’un des objectifs clés de cette Samsung Galaxy Watch 4 est clair dès que vous commencez à porter la montre. Il ne s’agit pas repartir de zéro et de jeter tout le travail fait avec des montres comme la Galaxy Watch 3. La Galaxy Watch 4 Classic est donc dotée de la lunette tournante bien pratique qui vous permet de naviguer dans les menus de la montre sans toucher l’écran. Elle tourne avec des clics joliment horlogers. Vous l’utiliserez principalement à partir du cadran de la montre, où une petite touche de ce cadran vous guidera à travers une série de pages de widgets. Ceux-ci ressemblent à ceux de la montre Samsung de dernière génération.

Vous voulez suivre une course ? Deux clics. Vous voulez voir votre fréquence cardiaque ? Sept clics. Et tout semble beaucoup plus rapide et intuitif qu’un tas de balayages sur un écran tactile. On ne constate en plus presque aucun des décalages observés dans certaines montres Wear OS plus anciennes.

Ce cadran est probablement la principale raison d’acheter la Galaxy Watch 4 Classic au lieu de la version “non classique”, bien que vous puissiez supprimer toutes les pages de widgets dont vous n’avez pas besoin et en laisser quelques-unes pour une utilisation facile de l’écran tactile.

Vous avez le choix entre deux tailles dans la famille Classic, 42 mm ou 46 mm. Alors que le plus petit diamètre a fière allure et se sent bien, nous vous suggérons fortement d’envisager le plus grand si vous souhaitez suivre régulièrement vos footings ou utiliser le mode d’écran “toujours allumé”. C’est là que l’heure reste à l’écran toute la journée, de sorte qu’elle fait plus montre réelle.

Sans courses suivies par GPS, sans mode permanent, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic de 42 mm ne dure qu’une journée et quelques heures. Faites une heure d’exercice en plein air et utilisez Always On, et vous ne pourrez probablement pas utiliser le suivi du sommeil sans risquer que la montre vous rejoigne au pays de Morphée. La Galaxy Watch 4 Classic de 46 mm résistera probablement mieux. Les montres Bigger Wear OS ont tendance à durer plus longtemps. Elle ne se charge pas non plus très rapidement. Il y a bien sûr des avantages à rester petit. La Galaxy Watch 4 Classic de 42 mm est raisonnablement légère et ne sautille pas à votre poignet si vous la portez pour courir. Ces montres, comme la Galaxy Watch 3, ont également une résistance à l’eau de 5 ATM, vous pouvez donc les emmener pour nager. Le petit écran de 1,2 pouces est un OLED à très haute résolution de 396 x 396 pixels. C’est net, coloré, audacieux et lumineux – comme la Galaxy Watch 3.

Caractéristiques : La vie Samsoogle

À quel point le Samsung Galaxy Watch 4 Classic ressemble-t-elle à une montre «Google» ? C’est parfois surprenant. Maintenez enfoncé le bouton supérieur sur le côté et l’assistant numérique Samsung Bixby apparaît, pas l’assistant Google. Poussez celui du bas pendant une seconde et Samsung Pay, pas Google Pay, se charge. Wear OS est beaucoup moins centré sur Google qu’il ne l’a jamais été. Cependant, on retrouve toujours l’écosystème d’applications Wear OS, pas celui de Samsung Tizen. Faites défiler le cadran de la montre et vous accédez à une page de petites icônes d’applications, votre bibliothèque d’applications.

Voici où vous devez espérer que Samsung donne un coup de pouce à Wear OS et encourage les créateurs d’applications à produire des applications plus intéressantes pour la plate-forme. Il y a quand même des signes prometteurs à ce sujet.

Vers la fin de nos tests, la Galaxy Watch 4 a reçu une mise à jour qui vous permet de télécharger des listes de lecture, des albums et des podcasts depuis Spotify. Cela vous permet de sortir courir sans votre téléphone et de ne pas avoir à le faire en silence. La Galaxy Watch 4 dispose de 16 Go de stockage, soit le double de la Galaxy Watch 3. Vous disposez d’environ 7,5 Go gratuits à utiliser une fois que le système a mangé sa part. Bien que nous espérons que de nombreuses nouvelles applications Wear OS intéressantes arrivent sur la Galaxy Watch 4, toutes les bases sont déjà couvertes. Vous avez également accès aux applications Google, Maps étant probablement la plus importante dans ce cas. Vous ne pouvez pas « enregistrer » une zone de carte ou un itinéraire planifié à portée d’un réseau Wi-Fi. Cela semble simplement extraire les données de votre téléphone. Google Maps pour Wear OS est beaucoup moins intéressant qu’il ne pourrait l’être, mais le zoom avant et arrière avec la lunette tournante enlève une partie de la gêne délicate de la navigation cartographique via un petit écran tactile.

Fitness : l’amie du coureur

Le côté santé et forme physique de la Galaxy Watch 4 Classic est vraiment très Samsung, pas si Google. Les entraînements suivis vont vers l’application Samsung Health sur votre téléphone, pas vers Google Fit. Quant aux applications d’exercice par défaut, ici sont celles de Samsung, pas celles de Google.

Certaines applications WearOS avaient des interfaces de fitness personnalisées, mais rien de à ce niveau. C’est ce qui donne à la Galaxy Watch 4 Classic une saveur Samsung profonde, pas seulement une simple. couche. Les informations que vous voyez pendant la course sont clairement relayées, et nous sommes surtout impressionnés par la précision des statistiques. Les lectures de fréquence cardiaque correspondent bien à celles de la Garmin Venu 2 et la Samsung Galaxy Watch 4 utilise un GPS complet pour la distance et la cartographie. Elle a enregistré une distance légèrement inférieure lors de nos tests par rapport au Garmin, mais ses itinéraires cartographiés – visibles sur votre téléphone – étaient précis.

Il existe également une fonction de coach audio. Cela vous tiendra au courant de vos progrès et distribuera quelques mises à jour via une voix synthétisée, disons, tous les kilomètres ou toutes les 30 minutes. A vous de choisir. Ce coach audio pourrait faire avec quelques options de personnalisation supplémentaires. Réglez-le pour qu’il parcoure tous les kilomètres et vous devez écouter une femme robot étaler les statistiques pendant ce qui ressemble à deux minutes – les montres Huawei font de même. Il est temps que quelqu’un crée une montre qui vous permette de choisir exactement ce qui entre dans ces mises à jour.

Il y a un autre problème : si vous ne réglez pas la Galaxy Watch 4 Classic sur son mode d’affichage Always On, l’écran peut mettre trop de temps à s’allumer pendant l’exercice, et les statistiques à l’écran mettent un certain temps à se mettre à jour depuis la dernière fois que vous avez vérifié. Cet affichage devrait sembler immédiat, et ce n’est pas le cas. Mais utiliser Always On résout les deux problèmes. Espérons qu’une mise à jour logicielle apportera d’autres ajustements.

Pour les fans de gym, les cyclistes et les coureurs, la Samsung Galaxy Watch 4 semble correspondre à la Galaxy Watch 3. Et comme ce modèle de dernière génération, on vous propose également des conseils sur votre forme de course, que vous ne voyez pas de la part de vos rivaux. Il existe de nombreux modes d’exercice supplémentaires sur la Galaxy Watch 4 Classic. Un paquet de modes d’exercices de gym vous permet de chronométrer vos répétitions et vos séries, le mode randonnée a des lectures altimétriques.

Ben sûr, une Samsung Galaxy Watch 4 ne peut faire grand-chose que si vous faites du vélo d’appartement à l’intérieur ou si vous souhaitez utiliser le mode « étirement » – probablement ici pour vous assurer que vous passez réellement cinq minutes à faire quelque chose d’aussi ennuyeux. Et le yoga est, malheureusement, un mode mince qui estime simplement les calories et mesure votre fréquence cardiaque.

Santé : Le club VIP Samsung

La fonction de composition corporelle est nouvelle pour cette génération de montres. Cela utilise une analyse d’impédance bioélectrique BIA, pour essayer de déterminer la quantité de graisse, d’eau, d’os et de muscles de votre corps. Placez votre majeur et votre index sur les deux boutons latéraux et attendez environ 20 secondes que la Galaxy Watch 4 fasse son travail.

C’est une excellente idée, même si nous ne savons pas à quel point elle est précise. Il a fixé notre graisse corporelle à environ 23%, bien plus que les 17% d’une échelle d’analyse de graisse corporelle que nous avons utilisée pour une comparaison. Voici le problème : le BIA n’est pas un excellent moyen de mesurer votre graisse corporelle, quel que soit le capteur que vous utilisez. Presque toutes les études de recherche que vous trouverez en ligne le disent. Cependant, les résultats du Samsung Galaxy Watch 4 Classic sont au moins assez cohérents, suggérant qu’il ne s’agit pas simplement de choisir un chiffre dans l’air.

Cette montre dispose également d’une fonction ECG, tout comme la Samsung Galaxy Watch 3. Cependant, vous aurez besoin d’un téléphone Samsung pour l’utiliser. Vous ne pouvez pas installer les applications requises sur d’autres terminaux Android. On a essayé de les mettre de côté : pas la joie là non plus. Ce sera probablement le même cas avec la surveillance de la pression artérielle, bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore activée sur la montre au Royaume-Uni. Quoi que vous fassiez, n’achetez pas de Samsung Galaxy Watch 4 si vous possédez un iPhone car il n’est pas du tout pris en charge. Les murs se referment sur les smartphones Samsung, et nous ne sommes pas sûrs de l’aimer. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’un téléphone Samsung pour les entraînements, les mesures de stress, la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil ou la nouvelle fonction de composition corporelle.

La concurrence

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est-elle meilleure que la Galaxy Watch 3 ? Cela semble un pas de côté à bien des égards. L’écran est plus net, mais la différence réelle n’est pas évidente. Nous avons accès à plus d’applications grâce à Wear OS, mais les deux couvrent l’essentiel. La Galaxy Watch 4 est un déclassement en termes de compatibilité (en particulier avec les iPhones) et d’autonomie de la batterie, pour autant que l’on puisse en juger. Nous utilisons la version plus grande de 45 mm de la Galaxy Watch 3, et elle survit facilement à la Galaxy Watch 4 Classic de 42 mm.

C’est pourquoi nous recommandons le 46 mm Watch 4 Classic pour une vie de smartwatch à faible stress. Les propriétaires de Galaxy Watch 3 doivent-ils effectuer une mise à niveau ? Normalement, nous dirions non, mais cette fois, vous devriez peut-être le faire. Au moment où nous publions ce test, Samsung propose un programme d’échange généreux qui signifie que vous n’aurez pas à payer autant. Et nous ne savons pas combien de temps le système d’exploitation Tizen de l’ancienne montre sera activement mis à jour et pris en charge. Vous avez manqué la fenêtre d’échange ? La mise à niveau devient beaucoup moins attrayante. La prochaine étape est l’Apple Watch Series 6, qui est juste un peu plus chère que la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Les fonctionnalités de base sont similaires et l’Apple Watch est encore plus restrictive en termes de compatibilité. Une Apple Watch est essentiellement destinée aux propriétaires d’iPhone. Cela fait partie d’un système plus mature, cependant. La bibliothèque d’applications est meilleure, Apple Fitness est un bon moyen d’utiliser votre appareil portable pour les entraînements à domicile. Et bien qu’elle n’ait pas la lunette tournante du Samsung, la couronne torsadée est un remplaçant décent. Si vous êtes déjà connecté à Apple, la série 6 ou la Watch SE moins chère sont probablement de meilleurs paris. Nous recommandons cependant une Galaxy Watch 4 Classic plutôt que la Huawei Watch 3 pour le moment. Le Huawei ressemble beaucoup plus à une montre pas encore aboutie, n’a pas de fonction ECG et nous pensons que la prise en charge continue des applications est susceptible d’être meilleure avec un Samsung.

Nous adorons son mode Ultra Low Power, qui transforme la Huawei en une montre de fitness qui tient quelques semaines sans charge. Mais si c’est ce que vous voulez, vous pouvez acheter une Huawei beaucoup moins chère comme la Huawei Watch Fit ou la Huawei Watch GT 2. Elles sont toutes les deux parfaites pour le suivi de l’exercice.

Verdict

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic voit la plupart des meilleurs éléments de la Galaxy Watch 3 se greffer sur le logiciel Wear OS de Google. Presque toutes les meilleures nouveautés sont dues à Samsung et non à Google, même dans le logiciel repensé. Elle tient moins longtemps que la Galaxy Watch 3, bien que vous puissiez avoir une meilleure expérience si vous achetez la version plus grande de 46 mm.

Alors, est-ce un déclassement ? Non, nous devons avoir une vue plus large ici. Les meilleures montres de Samsung utilisent Wear OS, bientôt celles de Fitbit le feront aussi. Même si nous aimons l’ancien logiciel Tizen de Samsung, il n’a jamais été un réservoir d’applications et de fonctionnalités. La Galaxy Watch 4 Classic a déjà accès à plus d’applications et l’avenir de la plate-forme semble plus prometteur que jamais. Et même si Wear OS finit par ne mener nulle part d’excitant au cours des deux prochaines années, Samsung a déjà fait assez pour devenir l’alternative numéro à une Apple Watch. En particulier pour les propriétaires de téléphones Samsung.