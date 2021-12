On a testé… la Huawei GT3

Une montre connectée, mais pas tout-à-fait une montre connectée

La série Watch GT de Huawei a toujours gardé ses ambitions intelligentes sous contrôle en faveur d’une autonomie sensationnelle. Pour le contexte, une Apple Watch dure environ 18 heures avec une seule charge, tandis que la Huawei Watch GT 3 peut durer jusqu’à deux semaines.

La série GT 3 présente une nouvelle interface plus nette qui correspond plus étroitement à celle de la Huawei Watch 3. Elle arbore également un écran plus grand, un capteur de température et une recharge sans fil.

Avec une surabondance de montres intelligentes avec suivi de la condition physique – l’Amazfit GTR 3 Pro, les montres Mi de Xiaomi et la Realme Watch 2 pour n’en nommer que quelques-unes – et de vraies montres intelligentes comme la Huawei Watch 3 et la Samsung Galaxy Watch 4 également en lice, la Watch GT 3 devrait-elle déclencher votre radar portable ?

Conception : énergique

Une différence clé entre les deux tailles de Watch GT 3 est sa conception de base. La version 46 mm présente un cadran gravé autour du cadran de la montre et un bord biseauté, tandis que l’option plus petite de 42 mm a un bord incurvé 2.5D et un fascia plus petit. Nous avons testé la Huawei Watch 46 mm, avec un bracelet en fluoroélastomère noir.

En parlant de bracelets, en plus du style Watch GT 3 que nous avons testé, la montre de 46 mm peut être achetée avec un bracelet en cuir marron ou en acier inoxydable. Quant à la taille 42 mm, la version de base est avec fluoroélastomère noir, en sus de l’option cuir blanc du bracelet milanais or clair.

Avec un prix percutant, elle égale et dépasse les alternatives moins performantes d’Apple – l’Apple Watch SE et la Galaxy Watch 4 44 mm de Samsung.

Quant aux similitudes entre les deux tailles de Huawei Watch 3 GT, elles arborent toutes les deux une couronne rotative et un bouton de fonction sur le côté droit. Ils ressemblent également tous les deux à des montres, avec des fascias circulaires et des tailles gérables. La couronne offre un retour haptique satisfaisant lorsqu’elle est tournée, et interagir avec la montre est un régal.

En règle générale, nous avons du mal à reprocher quoi que ce soit à Huawei en matière de conception, et la qualité de fabrication de la Watch GT 3 est au rendez-vous. Elle est rassurante et solide, a survécu à des semaines sur notre poignet et, malgré des coups et quelques gouttes, a l’air frais. La façade en verre et le cadre en acier inoxydable se combinent pour offrir une résistance à l’eau et à la poussière de 5 ATM, et à 11 mm, c’est juste un cheveu plus épais que l’Apple Watch Series 7, qui mesure 10,7 mm.

Écran : vous avez dit AMOLED ?

Le visage OLED rond de la Watch GT 3 mesure 1,43 pouces en 326 pixels par pouce, battant Samsung, correspondant à Apple. Cela signifie qu’il est net et de grande taille, avec une interface utilisateur conviviale pour démarrer – nous en parlerons plus tard. La qualité de l’affichage est excellente. À l’extérieur, il est facile de voir ce qui est à l’écran et les couleurs ressortent bien. Le capteur de lumière ambiante de la montre maintient les choses aussi lumineuses que nécessaire sans consommer trop d’autonomie de la batterie, et si vous n’êtes pas soucieux de préserver le jus, vous pouvez activer l’affichage permanent.

Interface : Brillante

L’interaction au jour le jour est généralement excellente – cette montre bénéficie d’un système de menu intuitif. Il est parsemé de suffisamment de points forts pour faire de son interface utilisateur plus qu’une imitation d’Apple Watch.

Il convient de noter, lorsque l’on compare l’interface utilisateur de la Huawei Watch GT 3 à celle de la précédente, qu’elle est beaucoup plus réactive. Entre l’interface rafraîchie et la puissance supplémentaire à l’intérieur, les fréquences d’images ultra-faibles associées à la série GT ont disparu – et cette batterie est un régal. L’interface utilisateur de Huawei devance également une grande partie de la concurrence avec sa grille d’applications, clairement tirée de WatchOS d’Apple, mais ajoute une grande facilité d’utilisation par rapport aux menus basés sur des listes.

Huawei a également introduit une prise en charge très basique des applications tierces sur la ligne avec le GT 3. Bien qu’il n’y ait pas de magasin d’applications sur la montre, lancez l’application Huawei Health et vous pouvez y accéder. Il n’y a que quelques applications disponibles à l’heure actuelle, bien qu’elles incluent des outils utiles comme une minuterie et une calculatrice.

Les principaux points faibles sont l’application Huawei Wallet et Celia, l’assistante vocale de Huawei. À partir de l’application Wallet, cette montre ne peut pas effectuer de paiements sans contact. C’est bien, nous n’exigeons pas de paiements mobiles sur nos appareils portables. Mais si vous appuyez sur l’application Wallet, qui vit toujours sur la montre, elle vous invite à accéder à l’application sur votre téléphone, qui vous indique alors « La requête a échoué ».

Ensuite, il y a Celia. Il est activé en appuyant sur l’orbe irisé qui se trouve à l’écran à gauche du cadran principal de la GT 3. À moins que vous n’ayez un téléphone Huawei exécutant EMUI 10 ou une version ultérieure, il n’est pas accessible et génère donc une erreur lorsque vous essayez de l’activer. Ce serait formidable de pouvoir les cacher car bien peu de gens ont des smartphones Huawei.

Il y a aussi quelques choses que nous aurions aimé voir sur le GT 3 : il n’y a pas de support de Spotify, par exemple, et les notifications ne sont pas interactives, vous ne pouvez donc pas répondre aux WhatsApps ou aux e-mails.

Santé et forme physique : un sérieux concurrent

La Huawei Watch GT 3 est l’une des meilleures montres intelligentes de suivi de la santé. Doté d’une surveillance SpO2 toute la journée et d’un suivi de la fréquence cardiaque, elle propose également le capteur de température tel qu’il a été introduit sur le produit phare Huawei Watch 3.

En plus du suivi de base de la fréquence cardiaque, la GT 3 peut enregistrer le VO2 Max et mesure également le temps de récupération après chaque entraînement, une excellente mesure pour évaluer le niveau de forme physique. Avec plus de 100 entraînements suivis, elle est également compétitive pour tous ceux qui ont un penchant pour les sports obscurs comme le swing, le laser tag et le tir à la corde. Hmm.

La Watch GT 3 prend également en charge un coach de course personnel AI qui personnalise un programme en fonction de votre niveau de forme physique. Cours comprenant le HIIT, ainsi que la course à pied pour débutants et avancés.

Quant au GPS, en plus de suivre votre position sur une carte, il peut également vous suivre indépendamment d’un téléphone, laissant une trace numérique de chapelure lorsque vous vous promenez dans la nature ou sortez des sentiers battus pour que vous puissiez retrouver le chemin du retour.

Nous avons été impressionnés par la précision du moniteur de fréquence cardiaque et du GPS. Les deux ont bien fonctionné comparés à d’autres montres intelligentes et même à une montre de fitness. La fonction de suivi du sommeil, qui mesure la durée et l’état du sommeil (sommeil profond, léger et paradoxal) était un peu plus aléatoire, enregistrant parfois 30 minutes au lit en lisant les gros titres sur nos téléphones comme temps de sommeil supplémentaire. Il n’a pas non plus réussi à suivre les siestes courtes. Cela dit, si vous n’êtes pas un adepte de la sieste, il cochera vos cases.

Fans d’Apple Health ou de Google Fit – Huawei ne peut pas synchroniser les données de santé avec les services. Il peut prendre en charge la synchronisation avec des applications comme Strava, mais même cela nécessite l’utilisation d’une application tierce appelée Health Sync, et cela ne fonctionne que pour Android.

Batterie endurante

La batterie de la Watch GT 3 dure longtemps, surtout si vous achetez la plus grosse. Avec jusqu’à 14 jours sur une seule charge (tant que l’affichage permanent est désactivé), elle surpasse la plupart de la concurrence tout en offrant bon nombre des mêmes expériences de base. Si vous voulez une montre légèrement plus petite, la montre 42 mm Watch GT 3 dure une semaine. Elle se charge également sans fil, ce qui est génial, et n’utilise pas de système de charge sans fil propriétaire comme Apple ou Samsung.

Malgré l’absence de connectivité cellulaire, la GT 3 se double d’un récepteur Bluetooth, vous pouvez donc bavarder à la manière de Dick Tracy, et la qualité de la voix est impressionnante. Ajoutez au mélange le fait qu’elle fonctionne avec Android et iOS, et les reproches au sein de l’interface utilisateur ne gâchent pas une expérience globale solide.

Huawei GT 3 : le verdict

Il y a de quoi dire sur un gadget aussi fiable, esthétique et durable – nous avons trouvé que la Huawei Watch GT 3 était tout cela. Son interface utilisateur ne s’est jamais plantée, il n’y a eu aucun problème. Son suivi de la santé, que nous utilisions principalement pour suivre les entraînements d’aviron et les séances de gym, était excellent, et il a duré absolument des siècles.

Cela pourrait-il être mieux ? Oui, et cela pourrait aussi coûter moins cher étant donné qu’il ne fonctionne pas comme un système d’exploitation de montre intelligente aussi intelligent que l’Apple Watch SE et le Samsung Galaxy Watch 4. Mais si votre priorité est une montre qui n’a pas besoin d’une recharge nocturne et qui suit vos entraînements et votre bien-être, elle surpasse la plupart des concurrents sur ces fronts.