On a essayé la Microsoft Xbox Series X

Il n’y a rien qui n’excite autant les geeks que l’arrivée d’une nouvelle guerre de console. Mais celle-ci est un peu différente.

Après que la PlayStation 4 de Sony ait dominé une génération, il était assez clair que Microsoft avait besoin d’un changer de stratégie cette fois-ci. Le géant de Redmond a fait plus que sa part en termes de fréquences d’images, de disques SSD et de téraflops, et souhaite que l’écosystème Xbox soit aussi vaste que possible.

Vous avez un smartphone ? Procurez-vous un abonnement Game Pass Ultimate et une connexion Wi-Fi décente, et c’est une Xbox. Votre PC ? C’est aussi une Xbox. Vous ne pouvez pas vous permettre de quitter votre Xbox One poussiéreuse pour le moment ? Pas de souci, les jeux propriétaires continueront de fonctionner sur l’ancien matériel pendant au moins un an ou deux. Et dans un geste audacieux, pour le moment, Microsoft ne prévoit pas de lancer de jeux Xbox exclusifs de nouvelle génération.

La Xbox Series X est donc la plus puissante de toutes les Xbox conçues pour vivre sous votre téléviseur. Xbox Imperator, si vous voulez. Elle est bourrée de technologies, plus rapide et plus silencieuse que toute autre console avant elle, et jure non seulement de rendre les nouveaux jeux plus beaux et plus performants, mais aussi presque tous les jeux Xbox ayant jamais existé. Mais sans un grand jeu de lancement, l’approche inclusive de Microsoft enlève-t-elle une partie de l’éclat de sa toute nouvelle machine ?

Design : dites bonjour au frigo

Bravo Microsoft. Plutôt que de fermer les yeux sur Internet en décidant immédiatement que sa nouvelle console épaisse ne ressemble pas à un réfrigérateur, la marque a adopté le nouveau surnom de la série X. À tel point que Snoop Dogg possède un véritable réfrigérateur ressemblant à une Xbox Series X. Oui, vous avez bien lu.

Alors oui, la série X est un gros réfrigérateur noir mat qui ne gagnera aucun défilé de mode. Mais son esthétique minimaliste, semblable à celle d’un PC, signifie également qu’elle se fond rapidement sur l’étagère sous votre télé (contrairement à une autre nouvelle console que nous n’allons pas mentionner ici), avec le lecteur de disque presque caché et la seule couleur provenant du bouton d’alimentation lumineux et une couche de vert Xbox sous la ventilation sur le dessus de la console. Bien que, si votre série X est sur le côté comme le nôtre, vous ne remarquerez peut-être jamais ce dernier.

Où que vous soyez, vous aurez besoin d’un peu d’espace. Mesurant 15 x 15 x 30 cm et pesant un peu plus de 4,4 kg, le cuboïde série X n’est pas aussi grand ou lourd que votre réfrigérateur, mais c’est une bête dans tous les sens du terme.

Néanmoins, nous pardonnerons son poids lorsque vous prendrez en considération tout ce qui se trouve sous le capot (plus d’informations à ce sujet sous peu), y compris un système de ventilation remarquablement silencieux, et étant donné que nous n’avons pas encore senti la console chauffer, apparemment efficace. À l’arrière, vous avez un port HDMI 2.1, essentiel pour atteindre le gameplay 4K / 120 im/s dont la série X est techniquement capable, trois ports USB 3.1, Ethernet, un port d’alimentation et un emplacement pour l’un des stockage 1 To fabriqué par Seagate lecteurs d’extension. À côté de chaque port, vous trouverez également des bosses en braille, une autre victoire pour les efforts louables de Microsoft vers plus d’accessibilité dans les jeux.

En ce qui concerne le contrôleur, des piles sont toujours nécessaires pour l’alimenter hors de la boîte et il ressemble beaucoup au pad de la Xbox One. Ce n’est pas une critique cependant, car ce pad était presque parfait et l’évolution de la série X dispose de poignées et de déclencheurs texturés, d’un D-pad mis à jour et d’un nouveau bouton de partage qui vous permet de télécharger facilement des clips et des vidéos sur vos comptes de réseaux sociaux. Et, conformément à la philosophie de compatibilité ascendante de Microsoft, les anciens contrôleurs Xbox One fonctionnent parfaitement avec la nouvelle machine.

Un petit mot sur le stockage. Sur 1 To de mémoire que la série X vous offre, vous ne pouvez utiliser que 802 Go, Microsoft en piquant une partie pour les fonctionnalités de l’interface utilisateur et du SSD. Cela se remplit très rapidement lorsque vous téléchargez des titres 4K. Cela signifie que vous risquez de vous retrouver à acheter l’une des cartes d’extension propriétaires de Seagate. Une clé USB externe est toujours une option pour déplacer et stocker des jeux plus anciens, mais les jeux optimisés tirant parti de l’architecture Xbox Velocity ne tourneront pas avec le stockage USB. La nouvelle génération va vous coûter cher.

HDMI 2.1: un mot d’avertissement

Si vous ne possédez pas encore de téléviseur 4K HDR et que vous ne prévoyez pas de changer cela dans un proche avenir, n’achetez pas de Xbox Series X. Vous feriez mieux de vous en tenir à votre Xbox One actuelle ou de choisir loin la série S moins chère, qui fait tout ce que fait le réfrigérateur tout en produisant à une résolution inférieure.

Mais c’est la partie la plus simple. Avoir une box 4K n’est pas nécessairement suffisant pour tirer parti de chaque goutte du potentiel de la série X. Sur la boîte, vous verrez des promesses excitantes comme «8K» et «120 im/s», mais pour permettre ces expériences ridiculement haute résolution et fluides, vous aurez besoin des toutes dernières technologies télévisuelles.

De toute évidence, un téléviseur 8K sera nécessaire pour le futur divertissement 8K, mais pour les fréquences d’images de 120 Hz sur lesquelles Microsoft fait tant de bruit, votre téléviseur doit prendre en charge la norme HDMI 2.1, qui a beaucoup plus de bande passante que le HDMI 2.0 avant elle, permettant ainsi un gameplay à fréquence d’images élevée (4K à 120Hz et 8K à 60Hz) sans compromettre la résolution. La plupart des téléviseurs sortis avant cette année (le nôtre, un Samsung QLED 2019 inclus) ne disposent pas d’une connexion HDMI 2.1, alors gardez cela à l’esprit lors de l’achat de la console.

Cela dit, la Xbox Series X tourne toujours aussi bien avec l’ancien port HDMI 2.0 que votre télé est susceptible d’avoir, et la ligne de base 4K / 60 im/s sur laquelle la machine fonctionne peut toujours donner lieu à des jeux de nouvelle génération tout à fait glorieux. surpassent presque certainement tout ce que vous avez déjà expérimenté sur une console. N’achetez pas de nouveau téléviseur pour le port mis à jour. Mais si vous êtes de toute façon à la recherche d’un téléviseur, vous devez absolument vous assurer qu’il est à l’épreuve du temps.

Performance : téraflop au top

La série X utilise un système conçu sur mesure sur une puce (SOC) qui comprend un processeur AMD Zen 2 et un GPU RDNA 2, ainsi que 16 Go de RAM GDDR6. Le premier promet 4 fois la puissance du processeur de la Xbox One X, tandis que les 12 téraflops de traitement graphique brut du GPU sont le double de la console phare sortante de Microsoft et environ 1,7 téraflops de plus que ce que la PS5 est capable de faire. Le processeur facilite également de nouvelles fonctionnalités graphiques telles que l’ombrage à taux variable (VRR), le HDR automatique et le lancer de rayons, une technique de rendu qui produit une lumière et une ombre plus précises dans les jeux. Tout cela est pris en charge par un nouveau SSD NVMe de 1 To, qui peut considérablement accélérer votre expérience de jeu.

Côté audio, la série X prend en charge Dolby Atmos et DTS: X hors de la boîte, vous pouvez donc vous attendre à un son spatial plus immersif dans les futurs jeux qui l’implémentent. Vous ne serez pas le seul à vous demander ce qu’est exactement un téraflop à domicile, et à quel point tout ce qui précède va réellement avoir un impact sur votre jeu quotidien.

Eh bien, certaines des améliorations de la Xbox Series X sont immédiatement perceptibles, la plus évidente étant les temps de chargement. Travaillant en tandem avec le processeur, le SSD réduit considérablement le temps que vous passerez à attendre le chargement d’un jeu, souvent à quelques secondes seulement. Nous avons lancé Forza Horizon 4, à notre avis toujours fastidieusement lent sur notre Xbox One S, et avons à peine eu le temps de rafraîchir notre chronologie Twitter avant de nous déchaîner. Sur à peu près tous les jeux auxquels nous avons joué pendant les tests, c’était la même histoire : des temps de chargement nettement plus rapides que ce à quoi les joueurs sur console sont habitués.

Ensuite, il y a Quick Resume, une autre nouvelle fonctionnalité assistée par SSD qui permet de laisser plusieurs jeux dans leur état figé dans la mémoire de stockage jusqu’à ce que vous vouliez y jouer à nouveau. Vous pouvez, par exemple, jouer à une partie de FIFA 21, puis sauter sur Watch Dogs: Legion pour une mission ou deux, avant de vous détendre avec un Tetris et de terminer votre session, le tout sans attendre aucun des jeux. pour démarrer. Un certain nombre de titres auxquels nous avons eu accès au cours de la période d’examen avaient la fonction de reprise rapide désactivée avant le lancement, mais quand cela fonctionne, c’est génial et pourrait complètement changer nos habitudes de jeu.

Mais peut-être que notre fonction préférée liée aux performances de la Série X est la compatibilité descendante. Microsoft a déjà commencé à travailler pour rendre la Xbox 360 et les jeux Xbox originaux jouables sur la Xbox One, mais avec la série X, cela va encore plus loin. Non seulement une grande partie de vos anciens jeux fonctionnera sur la série X, mais ils auront souvent une meilleure apparence et un meilleur jeu, avec des fréquences d’images plus fluides, des temps de chargement plus rapides, une résolution améliorée et le HDR appliqué automatiquement aux anciens jeux SDR. Le SSX 3 de 2003 joue comme un rêve sur la Série X, avec des courses qui se chargent en un instant et des couleurs nettement éclatantes. Revisiter le Fable 2 de la 360 était également génial, le jeu fonctionnant à merveille. La série X rend la relecture de la série très tentante.

Et les nouveaux jeux ? Eh bien, c’est là que ça devient un peu compliqué. À l’avenir, une technologie que Microsoft appelle Smart Delivery garantira que lorsque vous transférerez votre bibliothèque Xbox sur une nouvelle console, elle la mettra automatiquement à jour pour fournir la meilleure version possible sur le matériel. Les jeux qui tirent parti des avancées de nouvelle génération de la Xbox Series X, qu’ils soient conçus nativement pour le matériel ou reconstruits et mis à jour à partir de leur forme de dernière génération, porteront le badge «Optimisé pour la Xbox Series X | S» dans la boutique Xbox.

Mais seuls cinq avaient été optimisés : Gears 5, Gears Tactics, Forza Horizon 4, The Touryst et Sea of ​​Thieves. Gears 5 a l’air absolument magnifique (et dégoûtant) fonctionnant à 4K / 60 im/s, et ceux avec un téléviseur qui le prend en charge peuvent le faire monter jusqu’à 120 im/s. Alors que Forza Horizon 4 susmentionné, déjà un jeu phare sur la Xbox One X, a l’air mieux que jamais, en particulier sur un téléviseur, il possède la magie HDR pour lui rendre justice.

Mais la plupart de ces jeux ont au moins un an. Nous n’avons pas pu jouer à Watch Dogs: Legion, l’un des premiers titres de la série X à présenter le lancer de rayons accéléré par le matériel. Une mise à jour pour ce jeu sera lancée le 10 novembre. Ori and the Will of the Wisps doit publier sa mise à jour optimisée aujourd’hui, et Assassin’s Creed Valhalla sera lancé en tant que jeu optimisé pour la Série X le 10 novembre, mais encore une fois, nous ‘ Nous n’avons pas encore vu les résultats par nous-mêmes.

Cela signifie que pendant la plupart de nos tests de la série X, elle a été traitée comme une machine à remonter le temps du jeu vidéo très puissante et très coûteuse, et il faudra probablement un certain temps avant que la majorité de votre bibliothèque de jeux profite de manière tangible de tous ses avantages. puissance disponible. Ce que nous pouvons dire avec confiance à l’heure actuelle, c’est que les nombreuses améliorations de la série X rendent tout simplement plus agréable le fait de jouer aux jeux qui y sont exécutés.

Bibliothèque de jeux : tout sur Game Pass

Il n’y a pas moyen d’y échapper : le lancement de la Xbox Series X sans une exclusivité qui met vraiment en valeur le matériel semble un peu décalé, peu importe le nombre de fois que Microsoft explique le raisonnement derrière cela. Au total, vous avez 30 jeux de lancement, seulement une poignée de nouveaux (Yakuza: Like a Dragon arrive au moins dans la série X avant la PS5) et plus d’un peu plus d’un an.

Si vous n’avez pas encore joué à Gears 5 et Forza Horizon 4, vous allez vous amuser beaucoup à jouer aux versions optimisées de la Série X, et avec des mises à jour à 120 im/s à venir pour Dirt 5, plus le monde ouvert épiques comme Watch Dogs: Legion et Assassin’s Creed Valhalla disponibles au lancement et fonctionnant à leurs spécifications optimales sur le grand réfrigérateur, vous ne manquerez pas de jeux à jouer. Mais nous savons tous que Halo Infinite était censé être le plus grand. Master Chief est partout à l’arrière de la boîte.

Mais alors, Microsoft a un atout dans sa manche : Game Pass. Essentiellement la réponse la plus convaincante de l’industrie des jeux vidéo à Netflix, un abonnement Game Pass Ultimate vous offre Xbox Live Gold et plus de 100 jeux à jouer, avec de nouveaux ajoutés régulièrement.

Tous les jeux Xbox propriétaires sont sur le service dès le premier jour, et Game Pass a récemment fusionné avec EA Play, offrant des réductions et un accès gratuit au coffre-fort de titres d’EA. Ajoutez à cela l’étonnante acquisition de Bethesda par Microsoft plus tôt cette année, et Game Pass est sans aucun doute l’offre la plus avantageuse en matière de jeux. Et si vous avez un téléphone Android compatible, vous pouvez l’emporter partout avec vous grâce à xCLoud.

Nous vous recommandons de télécharger The Touryst si vous vous abonnez. C’est un jeu de puzzle-aventure se déroulant sur une île tropicale et il semble incroyablement joli fonctionnant à 4K / 60 im/s dans son état optimisé de la série X.

Tenez compte de l’engagement de Microsoft en faveur de la rétrocompatibilité et l’avenir s’annonce prometteur pour la nouvelle génération de Xbox… nous souhaitons simplement qu’elle ait quelque chose d’un peu plus charnu pour inciter Sony en ce moment.

On trouve facilement ses applications de streaming et les jeux récemment joués sont répertoriés dans la barre latérale lorsque vous appuyez sur le bouton Xbox – pratique pour la reprise rapide.

Notre Verdict

À l’heure actuelle, on a un peu l’impression que nous examinons le potentiel de la Xbox Series X. Trop peu de jeux ont été optimisés au moment de la rédaction pour vraiment comprendre à quel point cette chose est bonne, et nous devrons revenir sur le sujet avant la fin de l’année. Nous aimons déjà les temps de chargement extrêmement rapides, la reprise rapide et la mise à l’échelle des anciens jeux, mais nous souhaitons également voir tous ces téraflops utilisés sur quelques nouveaux titres.

Bien entendu, vous n’avez pas besoin de dépenser autant pour une nouvelle Xbox si vous n’avez pas l’équipement. La série S roule à une résolution inférieure. Donc si vous êtes toujours satisfait de votre télé non 4K, pensez y. Nous pouvons affirmer avec confiance que la Série X est un grand pas en avant par rapport à la Xbox One S qu’elle remplace. Et vous n’avez pas du tout besoin de tout mettre à niveau si vous ne le souhaitez pas, avec toute la brillance du Game Pass toujours disponible pour la foule Xbox One.

Bien qu’il y ait quelque chose d’un peu décevant dans le lancement de la série X – elle se positionne plus comme une évolution qu’une révolution, avec Microsoft désireux de s’éloigner de l’idée d’exclusivités – c’est toujours une machine monstrueusement puissante qui se sent vraiment nouvelle génération à utiliser . Passons maintenant à d’autres jeux.