Oakley lance ses lunettes de gaming Prizm

Oakley lance sa première solution optique développée spécifiquement pour le gaming – Prizm Gaming Lens Technology. Ses verres sont conçus pour améliorer le contraste visuel et offrir une vision nette, grâce à la technologie de filtrage de la lumière bleue, sans compromis sur l’aspect esthétique.

Pour célébrer le lancement de Prizm Gaming, Oakley a collaboré avec EA Sports et Madden NFL 21 à l’occasion de « Derwin James vs. The World », un tournoi hebdomadaire où des athlètes, des célébrités et des artistes de la musique affronteront la star des Chargers de Los Angeles et le célèbre joueur de Madden NFL pour la couronne ultime. La série commencera avec le rappeur d’Atlanta Lil Baby, qui a affronté Derwin James le 15 septembre.

Les verres de gaming Oakley Prizm sont conçus pour augmenter les contrastes visuels et fournir une vision nette. Tous les verres de gaming Oakley Prizm comportent une technologie de filtrage de la lumière bleue, conçue pour réduire 40 % de la lumière bleue dans la plage 380-500 nm afin d’aider à protéger de la lumière artificielle. Oakley a également conçu le verre pour réduire la teinte jaune qui apparaît souvent en raison du filtrage de la lumière bleue.

Prizm Gaming est disponible sur Oakley.com, dans des boutiques Oakley et chez certains opticiens.