Nouveau Range Rover Vela, le luxe moderne

Un nouveau design minimaliste, associé à une connectivité sophistiquée ainsi qu’aux technologies de pointe.

Le nouveau Range Rover Velar est l’expression la plus pure d’un luxe moderne, doté des dernières technologies, du raffinement propre à la marque Range Rover et d’un nouveau design spectaculaire, net et minimaliste.

Une nouvelle calandre s’ajoute à la caractéristique du toit flottant, à la ceinture de caisse sans rupture et aux poignées de porte déployantes et affleurantes pour caractériser le SUV de luxe le plus désirable au monde. Les nouveaux phares LED Pixel ultra-minces9 offrent un aspect de joaillerie high-tech et une visibilité optimisée, tandis que l’arrière est dynamisé par un nouveau pare-chocs inférieur et des touches de finition sombres.

“Le Range Rover Velar a été le pionnier de la philosophie de design minimaliste de Range Rover et il respecte davantage cette approche dans l’habitacle, explique Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, Jaguar Land Rover. Le nouvel écran unique, tactile, flottant et en verre incurvé, est intégré à la console centrale. Il offre un contrôle immédiat et intuitif de toutes les principales fonctions du véhicule. Le nouveau Range Rover Velar est un exemple parfait de notre philosophie de design moderniste – nette, minimaliste et irrésistiblement séduisante. Défini par l’optimisation parfaite de ses proportions, le Range Rover Velar incarne une sophistication sans fioriture, une élégance audacieuse et une présence spectaculaire, vraiment unique.”

Le Range Rover Velar est aussi le véhicule le plus silencieux de sa catégorie en matière de bruits de la route, grâce à des technologies perfectionnées comme l’innovant système Active Road Noise Cancellation. Le Range Rover Velar hybride électrique est plus performant et plus flexible que jamais, avec une autonomie électrique pouvant aller jusqu’à 64 km grâce à une batterie améliorée, tandis que le choix du moteur Diesel hautement avancé dispose d’une hybridation légère pour plus de douceur et de sobriété. À l’arrière, le puissant porte-à-faux équilibre la ligne et en souligne la longueur imposante. Cette poupe s’ajoute à la posture musculeuse tandis que le nouveau pare-chocs arrière inférieur rehausse les proportions, dissimulant les sorties d’échappement pour une apparence plus nette et plus élégante. Les nouveaux feux arrière à Leds accentuent cette sophistication avec un aspect 3D marquant et un éclairage « super-red ». Ils sont complétés par un large feu stop en hauteur.

À bord, l’habitacle audacieux et élégant du Range Rover Velar est encore plus minimaliste, avec un fini fait-main exceptionnel et de nouveaux matériaux. La dernière évolution du système d’infodivertissement Pivi Pro de Range Rover en constitue la pièce maîtresse : un écran unique de 11,4 pouces, en verre incurvé et flottant, est positionné de façon ergonomique plus en hauteur et plus facile à utiliser, afin de minimiser la distraction et d’éviter les reflets.

Le Range Rover Velar continue de proposer un habitacle sans cuir, avec de nouveaux modèles de sièges et de nouveaux matériaux. L’option « sans cuir » combine la laine des experts textiles danois Kvadrat et des inserts en polyuréthane Ultrafabrics, avec un nouveau motif de perforation Diamond Herringbone. Inspirés de vêtements sur mesure, les mélanges de laine Kvadrat sont 58% plus légers que le cuir. Modernes dans leur apparence, améliorés au toucher, ils présentent une version contemporaine du luxe traditionnel Range Rover.

Quatre nouvelles couleurs rafraîchissent les thèmes intérieurs disponibles : Cloud, Caraway, Raven Blue et Deep Garnet. Ceci se complète par un choix de détails soignés, comme les touches Moonlight Chrome sur le volant, le bord de la console centrale et les aérateurs, et par la finition luxueuse en aluminium anodisé, clair ou foncé, ou le placage très tactile en bois de frêne Shadow Grey, qui soulignent son élégance. Deux nouvelles couleurs extérieures font leur apparition : Metallic Varesine Blue et Premium Metallic Zadar Grey