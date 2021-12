Nintendo : une sélection de nouveaux jeux indés présentée lors du dernier Indie World

19 titres Nintendo Switch ont été annoncés, dont quatre disponibles dès aujourd’hui.

Au cours d’un nouvel Indie World diffusé aujourd’hui, Nintendo et ses partenaires d’édition et de développement ont présenté des informations sur 19 jeux indépendants venus des quatre coins du monde à venir sur les consoles de la gamme Nintendo Switch. Les temps forts de la présentation ont inclus les premières images de l’émouvant Endling – Extinction is Forever signé Herobeat Studios, et celles de Sea of Stars, un RPG préquel de The Messenger et signé Sabotage Studios où vous manierez des pouvoirs magiques si puissants qu’ils peuvent éclipser le soleil et la lune. Parmi les autres jeux présentés figuraient Afterlove EP, un jeu de rythme et d’aventure narratif, ainsi que Figment 2 : Creed Valley, un jeu d’aventure et d’énigmes musical dont la démo fera son arrivée dans la journée. Les quatre titres suivants feront également leur arrivée dans la journée : Dungeon Munchies, Let’s Play! Oink Games, Chicory: A Colorful Tale et Timelie.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur les titres présentés :

• Sea of Stars par Sabotage Studio : cette préquelle de The Messenger raconte l’histoire de deux Enfants du Solstice, une moine lunaire et un danseur de lame solaire. Les fans de RPG vont sans doute apprécier son histoire riche en rebondissements, son système de combat au tour par tour ainsi que son monde à explorer librement. Certaines des musiques ont été composées par le grand Yasunori Mitsuda, qui a aussi travaillé sur Chrono Trigger, Chrono Cross et Xenoblade Chronicles 2. Sea of Stars sortira à l’hiver 2022 sur Nintendo Switch.

• Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses par UNDERSCORE : dans ce jeu d’énigmes, la coopération va s’avérer essentielle pour explorer un temple abandonné. Que vous jouiez en solo ou à deux en coop, vous allez devoir faire œuvrer ensemble les jumelles Aisha et Lisha en leur faisant échanger des indices et en activant des mécanismes pour vous aventurer toujours plus loin dans le temple. Mais attention, ce lieu regorge de monstres menaçant et de pièges retors, dont certains peuvent déclencher des fins alternatives. La touchante musique et le scénario poignant de ce jeu accompagneront vos aventures à la recherche des secrets du temple. Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses sortira au printemps 2022 sur Nintendo Switch.

• Endling – Extinction is Forever par Herobeat Studios : en tant que dernière maman renard, gardez vos petits en vie et guidez-les dans un monde ravagé par l’humanité. Dans ce jeu mêlant infiltration, survie et aventure, vous devrez trouver un chemin à travers des environnements dévastés pour atteindre le seul endroit sur Terre où les humains ne pourront pas vous faire de mal. Au final, le nombre de petits qui survivront à ce dangereux périple dépendra de vous. Endling – Extinction is Forever sortira au printemps 2022 sur Nintendo Switch.

• Figment 2: Creed Valley par Bedtime Digital Games : parcourez un monde rythmique situé dans l’esprit humain et mettez fin au chaos causé par les Cauchemars dans ce jeu d’aventure et d’énigmes musical, suite du jeu primé Figment. Jouez en solo ou en local* à deux et combattez en maniant votre fidèle épée, manipulez l’environnement pour résoudre de déroutantes énigmes et défiez des boss menaçants au cours d’affrontements symphoniques. Figment 2: Creed Valley débutera sa symphonie en février 2022 sur Nintendo Switch, et une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.

• OlliOlli World par Roll7 : ridez dans le monde vibrant de Radlandia aux côtés de personnages colorés et enchaînez les figures pour tenter d’approcher les dieux du skate dans votre quête vers le Gnarvana. Sillonnez un monde aussi étrange que merveilleux en relevant des défis et en accomplissant différentes missions, et faites-vous de nouveaux amis en cours de route. OlliOlli World arrivera le 8 février 2022 sur Nintendo Switch et vous pourrez le précommander dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

• Afterlove EP par Pikselnesia : le directeur créatif de What Comes After et Coffee Talk signe une émouvante histoire sur l’amour, le deuil et le lyrisme. Se déroulant à Jakarta, en Indonésie, Afterlove EP suit l’histoire du jeune musicien Rama, qui ne parvient plus à composer depuis la mort de Cinta, sa petite amie. Afterlove EP est un mélange de « visual novel », de jeu de rythme et d’aventure narrative qui vous mettra au défi de compléter la création d’un album pour honorer une promesse faite à Cinta. Le jeu propose plusieurs fins dépendant des choix que vous faites, ainsi qu’une bande originale composée par le groupe indonésien L’aphalpha et une direction artistique signée Soyatu. Prenez un nouveau départ avec Afterlove EP, disponible à l’été 2022 sur Nintendo Switch.

• Loco Motive par Robust Games : montez à bord du Reuss Express et enquêtez sur le mystérieux décès de Lady Unterwald dans cette aventure point-and-click solo humoristique. Incarnez à tour de rôle un avocat guindé, un détective amateur et une espionne en mission secrète. Au fil de l’aventure, vous rencontrerez un casting entièrement doublé de personnages hauts en couleur et tenterez de résoudre d’astucieuses énigmes pour prouver votre innocence. Découvrez l’identité de l’assassin ainsi que le motif qui l’a poussé à passer à l’acte lorsque Loco Motive arrivera sur Nintendo Switch à l’été 2022.

• River City Girls 2 par WayForward : WayForward est de retour avec la suite de River City Girls, le beat’em up acclamé. Il y a encore des ennuis à River City, et cette fois les enjeux sont plus élevés, les rues plus dangereuses et l’humour encore plus déjanté. Incarnez un personnage parmi les six jouables, dont Kyoko et Misako qui font leur retour. River City Girls 2 propose de nouvelles techniques ainsi que de nouveaux ennemis, lieux et objets… sans oublier des chemins alternatifs ainsi qu’une nouvelle bande originale composée par la compositrice du premier jeu, Megan McDuffee. Faites parler vos poings en solo ou en duo, en local comme en ligne**. River City Girls 2 arrivera sur Nintendo Switch à l’été 2022.

• Dungeon Munchies par maJAJa : si vous avez faim d’action-plateformer en défilement latéral, ce jeu devrait satisfaire votre appétit. Avec l’aide de la nécro-chef morte-vivante Simmer, vous devrez chasser des monstres pour en faire de bons petits plats ! Il y a en plus de 100 plats à concocter qui offrent chacun différent bonus. À vous de trouver la recette de la victoire qui correspondra le mieux à votre style de jeu. Dungeon Munchies, qui propose également un casting de personnages extravagants, un scénario hilarant ainsi qu’un pixel-art en 2D bourré de charme sera servi dans la journée sur Nintendo Switch.

• Let’s Play! Oink Games par Oink Games : une collection de jeux de plateau signés Oink Games arrive sur Nintendo Switch. Plongez pour une trépidante (et risquée) chasse aux trésors dans Deep Sea Adventure. Devenez un as de l’investissement dans Startups. Débusquez l’imposteur et ne vous faites pas repérer dans A Fake Artist Goes to New York. Récupérez vos réserves perdues avec l’aide d’autres astronautes dans Moon Adventure. Ces jeux ont été conçus pour être faciles d’accès tout en capturant fidèlement l’essence des versions physiques originales. Vous pouvez aussi jouer avec vos amis à tous les jeux en local* comme en ligne** ! Lancez-vous dans une soirée jeux avec Let’s Play! Oink Games, disponible en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch dans la journée.

• OMORI par OMOCAT, LLC : voyagez entre deux mondes étranges et bariolés débordant chacun d’amis et d’ennemis colorés pour dévoiler un passé oublié. Découvrez une histoire non conventionnelle et un système de combat au tour par tout sublimés par les délicates illustrations de l’artiste OMOCAT, qui a aussi produit, écrit, dirigé et codé la majeure partie du jeu. Le RPG acclamé OMORI arrivera au printemps 2022 sur Nintendo Switch.

• Chicory: A Colorful Tale par Team Chicory : un jeu d’aventure sur la peinture, l’art et la recherche de soi. Chicory: A Colorful Tale se déroule dans un monde où vous pouvez peindre et dessiner partout. Utilisez votre peinture pour explorer de nouveaux endroits, résoudre des énigmes, aider vos amis, et changer le monde ! Chicory, votre idole, artiste de renom et détentrice du Pinceau, a disparu, et toutes les couleurs avec elle. C’est à vous de prendre le Pinceau et d’endosser son rôle. C’est une lourde responsabilité… mais vous serez à la hauteur ! Enfin… sans doute ! Embarquez pour une aventure haute en couleur avec l’arrivée de Chicory: A Colorful Tale dans la journée sur Nintendo Switch.

• Timelie par Urnique Studio : chaque seconde compte dans Timelie, une aventure mêlant puzzles et infiltration où vous contrôlez le temps comme un lecteur multimédia. Percevez les événements futurs pour planifier votre stratégie, vous faufiler derrière un ennemi, ou manipuler le temps au cours du voyage d’un mystérieux chat et d’une petite fille aux pouvoirs prémonitoires. Contrôlez la jeune fille et le chat simultanément, prévoyez leurs actions et leurs déplacements pour qu’ils se complètent, qu’ils ne se fassent pas repérer, qu’ils détournent l’attention des ennemis et qu’ils s’évadent enfin du monde dont ils sont prisonniers. Plongez dans un monde vibrant aux graphismes surréalistes remplis d’abstractions colorées avec l’arrivée de de Timelie ainsi que de sa démo dans la journée sur Nintendo Switch.

La présentation a également annoncé une rafale de nouveaux titres indépendants, dont Don’t Starve Together, Gerda: A Flame in Winter, GRIME, Behind the Frame: Les plus beaux paysages, Parkasaurus et Baby Storm, qui arriveront tous sur Nintendo Switch prochainement.

Ce nouvel Indie World a présenté une nouvelle sélection de 19 titres indépendants à venir sur Nintendo Switch. Bien que la plupart soient prévus pour 2022, les quatre titres suivants seront cependant disponibles dès aujourd’hui : Dungeon Munchies, Let’s Play! Oink Games, Chicory: A Colorful Tale et Timelie.