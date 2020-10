Netatmo Sonnette Vidéo Intelligente, adieu les intrus !

Netatmo annonce la disponibilité de sa Sonnette Vidéo Intelligente. La Sonnette Vidéo Netatmo permet de voir qui est devant sa porte et de répondre depuis n’importe où. Lorsque quelqu’un sonne, l’utilisateur est alerté sur son smartphone et peut alors dialoguer avec ses visiteurs. Elle permet également de sécuriser l’entrée du domicile. Elle prévient l’utilisateur en temps réel si elle détecte une personne qui rôde devant l’entrée.

La Sonnette Vidéo Intelligente possède une caméra Full HD de 1080p avec un objectif grand angle de 140 degrés, offrant une qualité vidéo optimale. Avec la Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo, l’utilisateur sait qui se présente chez lui, même lorsqu’il est absent de son domicile. Quand quelqu’un sonne à sa porte d’entrée, il reçoit un appel vidéo sur son smartphone et voit son visiteur. L’utilisateur peut alors choisir de dialoguer, ou non, avec lui directement depuis son smartphone, qu’il soit à la maison ou à l’autre bout du monde. Ainsi, l’utilisateur indique au livreur où déposer son colis pendant qu’il est au bureau, ou souhaite la bienvenue à ses invités alors qu’il est encore en train de préparer le dîner.

Si quelqu’un rôde autour de l’entrée, l’utilisateur reçoit une notification « Personne détectée » sur son smartphone et une vidéo de l’événement est enregistrée. Avec le microphone et le haut-parleur intégrés, il interpelle l’intrus et le dissuade de s’approcher de sa maison. Grâce à la fonction Alert-Zones, définissez des zones spécifiques de détection de personnes selon la configuration de sa maison : autour de l’allée principale, du portail, de la porte du garage, etc. Ainsi, la Sonnette Vidéo Intelligente le notifie uniquement lorsqu’un événement se produit dans ces espaces.

Toutes les fonctionnalités de la Sonnette Vidéo Intelligente sont accessibles gratuitement, y compris le stockage des vidéos. L’historique des appels reçus par la Sonnette et les vidéos sont sauvegardés localement sur une carte microSD interne. La carte microSD est chiffrée afin d’assurer un niveau de protection supérieur de son contenu. Pour sécuriser la transmission des données vers le smartphone de l’utilisateur, la Sonnette Vidéo Intelligente utilise des connexions chiffrées de bout-en-bout.

Netatmo Sonnette Vidéo Intelligente, 299,99 €, www.netatmo.com