Nedgis Smart Book, la lampe livre

A la recherche d’un nouveau regard sur le luminaire design ? Avec Nedgis, source d’inspiration et site e-commerce, créé par Audrey et Claire, passionnées de décoration, amatrices de beaux objets et expertes du web.

Cette semaine, elles souhaitent vous faire découvrir le Studio Gingko et sa nouvelle collection Book. Le studio Gingko conçoit les produits de la marque, fondée par Paul Sun et sa femme Natalie Sun en 2011 à Oxford en Angleterre.

Axée sur le design et la fonctionnalité, l’objectif de Gingko est de créer des produits élégants et pratiques, pour la maison et les cadeaux, tout en apportant une nouvelle approche du design et en incorporant la technologie moderne dans les objets quotidiens.

Ils donnent à chaque objet un style ultime dans un design minimaliste. Les matériaux sont fabriqués en utilisant autant que possible des matériaux naturels durables.

L’étonnant objet lumineux Smart Book se fait passer pour un livre en tissu de lin découpé au laser, lorsqu’il est fermé. Mais lorsqu’il est ouvert, il se transforme en une lumière sculpturale émettant une merveilleuse lumière chaleureuse à travers les pages. Il s’ouvre à 360 degrés (à l’aide avec d’aimants cachés) et le papier Tyvek doux au toucher est indéchirable et résistant à l’eau. Les pages sont éclairées par des lumières LED de longue durée.

Smart Book, 79 euros, www.nedgis.com