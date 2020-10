NBA 2K21 se dévoile sur consoles next gen

2K dévoile le premier vrai aperçu de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre en novembre sur consoles de nouvelle génération, avec une toute nouvelle vidéo de gameplay de NBA 2K21 capturée sur PlayStation 5. Développé à partir de zéro pour tirer pleinement parti de la puissance incroyable, de la vitesse et de la technologie des consoles de nouvelle génération, NBA 2K21 sera disponible en sortie mondiale le 10 novembre sur Xbox Series X et Xbox Series S,puis le 12 novembre sur PlayStation5 aux Etats-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, suivi le 19 novembre d’une sortie sur PlayStation 5 dans les autres territoires.

“Jamais auparavant nous n’avons été capables de délivrer ce niveau de fidélité visuelle et de réalisme dans un jeu vidéo.” commente Greg Thomas, Président de Visual Concepts. “NBA 2K21 est un titre exceptionnel qui délivre le mieux la promesse de la nouvelle génération : graphismes véritablement révolutionnaires, temps de chargement ultra-rapides, nouvelles caractéristiques incroyables et gameplay uniquement possibles sur cette nouvelle génération de consoles.”

Cette vidéo donne un aperçu brut du gameplay de NBA 2K21 sur les consoles de nouvelle génération, en proposant un match d’exhibition entre les Golden State Warriors et les Dallas Mavericks. Les joueurs sont prêts à passer à l’action sur le parquet et le match prend vie grâce au tout nouveau système d’intelligence artificielle associé à chaque personne présente dans le stade ! Ensuite, la toute nouvelle camera sur rails nous révèle le gameplay de NBA 2K21 d’une manière dynamique et visuellement étonnante, élevant le jeu vers de nouveaux sommets d’immersion.

NBA 2K21 sur consoles de nouvelle génération constitue un formidable bond en avant de la franchise et est pressenti pour être le plus grand jeu de son histoire. Enormément de choses ont été développées et améliorées, notamment :

• Un bond en avant au niveau des améliorations graphiques : éclairages, textures, physique, animations de nouvelle génération, et plus encore. La présentation visuelle de NBA 2K21 est ainsi à la pointe,

• Mouvements et impacts des joueurs sur le terrain rebâtis grâce à de nouveaux moteurs d’animation et de collision qui rendent le jeu plus fluide et plus physique,

• Les gradins prennent vie, avec plus de 150 personnages uniques dirigés par l’intelligence artificielle qui interagissent de manière harmonieuse pour créer une expérience révolutionnaire dans le Lower Bowl,

• Une bande-son élargie avec 202 titres au lancement et plus encore à venir.