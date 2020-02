Nacon GM-110, la souris gaming à prix très sage

Nacon présente sa dernière souris dédiée aux joueurs de FPS et TPS, la GM-110, une souris gaming optique alliant confort et efficacité à un prix accessible. Avec ses six boutons positionnés idéalement et sa forme profilée, la souris s’adapte facilement à tous les types de main. Et à 14,99 €, vous n’allez pas vous ruiner !

Conçue pour les joueurs de FPS, elle propose une résolution variable atteignant les 2400 dpi. Ils apprécieront particulièrement sa surface texturée qui assure une prise en main optimale et un grand confort de glisse pour de longues sessions de jeu. Son design épuré se décline en 4 coloris (noir, rouge, bleu, blanc) afin de s’adapter aux nuances et à l’ambiance de votre set-up. Un rétro-éclairage en deux points (logo et molette) vient compléter le look sobre et moderne de la GM-110.