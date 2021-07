Milano 1999, cinq vestes élégantes à porter en deux roues

Depuis plus de 20 ans, Tucano Urbano innove en concevant des produits fonctionnels qui sont aussi confortables qu’ingénieux pour les conducteurs de deux-roues. Pour célébrer toutes ces années de solutions techniques et originales, la marque italienne a créé une collection capsule en hommage à sa ville d’origine, Milan. Ces vestes exclusives incarnent l’ingéniosité, la fonctionnalité et le style élégant chers à Tucano Urbano.

1. DANTE

Ce car coat est idéal pour se porter en toutes saisons. il est composé de polyamide Taslan qui le rend coupe-vent, étanche et respirant. Une capuche est également repliée dans le col en cas d’intempéries soudaines. Pour que les motards puissent profiter de la brise estivale, la longue veste intérieure en rembourrage thermique se détache facilement. De nombreuses poches internes et externes sont présentes pour rendre le quotidien plus pratique.

Veste certifiée CE – Classe A conformément à la directive prEN17092, afin de fournir aux motocyclistes une protection adaptée contre l’abrasion et les impacts, sans gêner la conduite.

Coloris disponibles : bleu foncé, noir

Tailles disponibles : de S à 3XL

Prix : 299 €

2. MANZONI

Ce blazer élégant reflète tout le chic italien ! Ultra léger, coupe-vent et déperlant, il est très confortable grâce à son rembourrage doux en ouate thermique et la doublure en polyamide matelassée. Le système de Visibily On Demand est disposé sur le col et les poignets pour que les motards soient visibles à la nuit tombée.

Veste certifiée CE – Classe B conformément à la directive prEN17092, afin de fournir aux motocyclistes une protection adaptée contre l’abrasion, sans gêner la conduite

Coloris disponibles : bleu foncé, sable

Tailles disponibles : de S à 3XL

Prix : 149 €

3. ISOLA

Isola est la veste courte de la collection. Destinée pour les urbains, elle fait écho à la vie nocturne qui anime le nouveau Milan des gratte-ciels. Elle se porte quel que soit le temps grâce à sa veste interne en ouate thermique et sa capuche qui se détachent et se portent séparément. L’extérieur en polyamide Taslan la rend respirante, coupe-vent et étanche. Le plus ? Elle est dotée d’un col en maille pour tenir chaud quand la température descend.

Veste certifiée CE – Classe A conformément à la directive prEN17092, afin de fournir aux motocyclistes une protection adaptée contre l’abrasion et les impacts, sans gêner la conduite.

Coloris disponible : noir

Tailles disponibles : de S à 3XL

Prix : 249 €

4. DUOMO

Cette field jacket à coupe mi-longue a été conçue pour les motards à la recherche de rangements : elle est dotée de 6 poches extérieures dont 4 étanches ainsi que de 2 poches cargo intérieures. Par temps de pluie, l’extérieur en polyamide Taslan se montre très performant : il confère respiration, étanchéité et fonction coupe-vent.

Veste certifiée CE – Classe A conformément à la directive prEN17092, afin de fournir aux motocyclistes une protection adaptée contre l’abrasion et les impacts, sans gêner la conduite.

Coloris disponibles : vert militaire et bleu foncé

Coloris disponibles : de S à 3XL

Prix : 279 €

5. BRERA

Brera est la field jacket inspirée du quartier sophistiqué et artistique de la ville. Elle se porte en été comme en hiver. En effet, la veste interne en rembourrage ouate thermique se détache facilement. L’extérieur est également en polyamide Taslan ce qui la rend respirante, coupe-vent et étanche. De nombreux réglages sont disponibles au niveau des poignets, de la taille et de la capuche.

Veste certifiée CE – Classe A conformément à la directive prEN17092, afin de fournir aux motocyclistes une protection adaptée contre l’abrasion et les impacts, sans gêner la conduite.

Coloris disponibles : bleu foncé, noir et vert militaire

Tailles disponibles : de S à 3XL

Prix : 279 €