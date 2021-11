Michel Herbelin sur la Transat Jacques Vabre avec Aurelien Ducroz

Lié au monde nautique depuis près de 35 ans, la maison Horlogère Française Michel Herbelin soutiendra une nouvelle fois son ambassadeur Aurélien Ducroz, double champion du monde de ski freeride et navigateur, lors de sa prochaine course en Class40 : la Transat Jacques Vabre.

Pour sa 15e édition, la Transat Jacques Vabres se lance à destination de la Martinique. Mettant en concurrence pas moins de 79 duos, c’est avec David Sineau qu’Aurélien Ducroz a choisi de parcourir les 4 600 miles pour suivre la Route du Café martiniquaise. Bien décidé à viser le podium, cette équipe atypique a gravi ensemble au printemps dernier les 4 808 mètres du plus haut sommet d’Europe et elle entend prouver une nouvelle fois sa détermination. Aurelien Ducroz et son co-skipper seront à bord du Class40 Crosscall, mis à l’eau en juin dernier. Alliant performance et fiabilité, ce nouveau bateau représente un atout pour viser la victoire.

Ambassadeur des montres Michel Herbelin depuis 2019, Aurelien Ducroz a participé, en étroite collaboration avec la maison en 2020, à la conception de la Newport Régate Carbone, une montre conçue pour résister aux situations les plus extrêmes et éditée en série limitée. Victime malheureusement d’un vol à l’arraché lors d’un voyage en Espagne, il n’a pas s’en procurer une autre, les 300 exemplaires réalisés ayant été vendus. Il a donc choisi la Newport Heritage Diver lancée cette année. Etanche à 300 mètres et performante dans un univers marin par ses caractéristiques techniques, cette montre sera la partenaire idéale sur qui il pourra compter pour prendre le temps de vitesse.