MG de retour en France, avec un SUV 100% électrique

Le nouveau MG ZS EV en vente à Paris dès le mois de mai 2020. Premier SUV 100% électrique de catégorie B avec cinq étoiles au crash-test Euro NCAP .

Comparé aux autres concurrents électriques, pour lesquels les délais de livraison peuvent atteindre plusieurs mois après l’achat, les clients MG n’auront pas à attendre leur nouvel MG ZS EV 100% électrique : elle est disponible immédiatement, en cinq coloris et deux finitions uniques. Ces finitions Confort et Luxe seront disponibles respectivement aux tarifs de 29,990 € et 31,990 €, ce qui en fait l’un des véhicules à énergie renouvelable les plus abordables du marché. Les véhicules à énergie renouvelable de MG allient la technologie de pointe des véhicules électriques à l’ingénierie emblématique de MG, pour les automobilistes qui veulent conduire de manière plus intelligente et plus durable, tout en profitant de la véritable expérience de conduite MG.

En accord avec la philosophie propre à MG, le ZS EV est disponible à l’achat en ligne, et non auprès des concessionnaires automobiles traditionnels. Pour cela, MG a conclu un partenariat avec Car East France. Ce distributeur du MG ZS EV ouvre un magasin aux couleurs de la marque dans le 11e arrondissement à Paris, où le ZS EV est exposé et peut être essayé. Car East France propose également un service dédié via lequel les clients potentiels peuvent dès à présent réserver leur propre essai de conduite en ligne sur www.mgmotor.fr. Car East France considère par ailleurs la sécurité sanitaire de ses clients comme primordiale et propose ces tests dans le respect des recommandations sanitaires prônées par le gouvernement.

Une fois un créneau choisi, le conseiller commercial se rend chez le client à l’heure, à la date et au lieu retenus. Grâce à cette offre sur mesure, les clients peuvent recevoir ce véhicule d’essai directement chez eux, sans avoir à se rendre physiquement dans la concession parisienne de la marque. MG propose ainsi une expérience d’essai personnalisée et sans effort.

Alimenté par une batterie de 44,5 kWh refroidie par eau et à charge rapide, ce SUV pratique, polyvalent et élégant peut être chargé rapidement (de 0 à 80 % en 40 minutes seulement). Avec une autonomie de 263 kilomètres (WLTP), le MG ZS EV est idéal pour les déplacements urbains.

Cinq étoiles au crash-test Euro NCAP

Le MG ZS EV a reçu la note de sécurité maximale de cinq étoiles au crash-test Euro NCAP, ce qui le positionne comme le premier SUV électrique de catégorie B avec ce gage de sécurité. Le système d’évaluation de la sécurité Euro NCAP aide les consommateurs à identifier les options les plus sûres pour leurs besoins, seuls les véhicules les plus sûrs recevant ainsi une note de cinq étoiles en 2019. Le MG ZS EV figure parmi les véhicules les plus sûrs du marché, notamment aux côtés de l’Audi e-tron, du Mercedes EQC et de la Tesla Model 3.

La note de cinq étoiles reçue par le MG ZS EV a été attribuée du fait des résultats suivants obtenus : protection des adultes (90 %), des enfants (85 %), des piétons (64 %) et aide à la sécurité (70 %). Cette notation est basée sur un barème à points, dont la note maximale correspond à 100 %. Un rapport détaillé est disponible sur le site internet d’Euro NCAP. Différents tests, avec de nombreux scénarios d’accidents réels, confirment que le MG ZS EV est bien équipé d’une technologie fiable de prévention des collisions, tout comme d’une bonne performance globale dans la protection contre les collisions.



Cette note ne positionne pas seulement le MG ZS EV comme un véhicule performant, du point de vue de la sécurité, selon les critères de notation Euro NCAP, mais reflète également l’excellent niveau des équipements proposés à bord du MG ZS EV. Cette note se situe au-delà des exigences légales, un véhicule ne faisant que répondre aux exigences légales minimales ne peut en effet prétendre à aucune étoile. Les critères d’évaluation sont en constante évolution et redéfinis avec les progrès technologiques. La note la plus récente décernée par Euro NCAP est toujours la plus pertinente. Il est ainsi difficile de comparer les résultats d’une année à l’autre, car les innovations vieillissent et sont remplacées par de nouvelles. C’est pourquoi l’arrivée récente des technologies visant à éviter les accidents a considérablement modifié la signification de cette notation.

Des fonctions d’assistance à la conduite pour plus de sécurité

Une longue liste de fonctions d’assistance à la conduite s’ajoute aux caractéristiques du MG ZS EV. Le système MG Pilot L2+ intègre des fonctions telles que l’ACC (assistance au changement de voie et le régulateur de vitesse adaptatif), le LDW (avertisseur de changement de voie), l’AEB-Cyclist (freinage d’urgence autonome avec protection des cyclistes) et la technologie d’assistance à la conduite autonome de niveau 2. MG est conscient que les conditions routières peuvent représenter des environnements évolutifs à appréhender, par conséquent une caméra multifonction et un radar à ondes millimétriques peuvent rapidement détecter et prendre en compte efficacement les conditions de circulation, protégeant notamment les automobilistes des conditions météorologiques difficiles. Ces innovations offrent une conduite plus sûre, même en cas de mauvaises conditions de circulation ou de routes en mauvais état.