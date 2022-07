Mario Kart 8 Deluxe : Voyagez à New York et à Sydney avec la vague 2 du Pass circuits additionnels

Faites chauffer les moteurs ! Dès le 4 août, huit nouveaux circuits ouvrent leurs portes dans Mario Kart 8 Deluxe, et ce grâce au Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, un DLC payant* sur Nintendo Switch. La Vague 2 comprend l’incroyablement délicieux circuit de la Cité sorbet, une nouveauté dans la série des jeux Mario Kart**. De plus, vous pourrez vous émerveiller devant les néons colorés du circuit Escapade new-yorkaise ou rouler à pleines vitesse sous le soleil australien du circuit Sprint à Sydney, deux parcours issus du jeu Mario Kart Tour. Pour découvrir ces circuits, et bien d’autres encore, tous appartenant à la Vague 2, visionnez sans plus attendre la vidéo La vague 2 du Pass circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe arrive le 4 août ! (Nintendo Switch).

La Vague 2 comprendra les Coupes Navet et Hélico, dont les circuits bien connus et ultra-rapides figuraient déjà dans les précédents volets de la série Mario Kart sur consoles Super Nintendo, Game Boy Advance, Nintendo 64, Nintendo DS et Wii, mais aussi dans le jeu mobile Mario Kart Tour. Chaque circuit pourra être apprécié en mode local ou en ligne***. Les Coupes seront divisées comme suit :

• Coupe Navet :

◦ Escapade new-yorkaise – Foncez au beau milieu des buildings titanesques et appréciez le panorama en traversant le parc chatoyant dans ce niveau aux allures de la Grande Pomme, une réédition du circuit original du jeu mobile Mario Kart Tour.

◦ Circuit Mario 3 (Super Nintendo) – Contrôlez vos dérapages pour attaquer chaque virage et éviter le Tuyau de téléportation dans ce circuit 100% classique, paru pour la première fois dans Super Mario Kart sur Super Nintendo.

◦ Désert Kalimari (N64) – Ce parcours désertique a pour particularité de vous faire croiser une vieille locomotive, au beau milieu du circuit. Attention à ne pas créer de retards !

◦ Flipper Waluigi (DS) – Roulez, rebondissez, et maîtrisez ce circuit aux apparences de flipper géant, riche en mille sons et lumières. Prenez garde à ne jamais tilter !

• Coupe Hélico :

◦ Sprint à Sydney – Abreuvez-vous de soleil et survolez la baie tout en profitant d’une conduite panoramique… Un circuit initialement paru dans Mario Kart Tour.

◦ Pays Neigeux (GBA) – Faites attention à ne pas glisser sur ce circuit hivernal de Mario Kart: Super Circuit. Et n’oubliez pas : tête froide ne fait jamais d’erreur !

◦ Gorge Champignon (Wii) – Ce circuit comprend une caverne souterraine, des gouffres profonds, et des champignons géants sur lesquels rebondir. Atterrissez en douceur !

◦ Cité sorbet – La compétition risque de s’échauffer, mais on peut se la jouer cool sur ce circuit « sucré », rempli de desserts gigantesques à chaque tournant. Prouvez que vous êtes le sor-BEST dans ce niveau 100% inédit !

La Vague 2 viendra s’ajouter à la Vague 1, qui est déjà disponible et propose huit circuits, notamment Supermarché Coco (Wii), Montagne Choco (N64), Circuit Toad (3DS), Corniche Champignon (DS), et Jardin Volant (GBA), mais aussi Dojo Ninja, Promenade à Paris et Traversée de Tokyo de Mario Kart Tour. Le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe est composé de 6 vagues distinctes, chacune composée de huit circuits, et toutes seront rendues disponibles d’ici à la fin de l’année 2023.

Démultipliez la puissance de votre jeu Mario Kart 8 Deluxe grâce au Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe et empruntez plus de tremplins, plus de virages, plus de chicanes pour foncer sur un total de 48 circuits remasterisés, répartis en 6 vagues disponibles à différentes dates. Joueuses et joueurs pourront profiter de ces 6 vagues avec le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, sans coût supplémentaire, grâce à l’adhésion payante au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ou en achetant le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, sur le Nintendo eShop sous forme d’un achat séparé.

