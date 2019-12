Marc Jacobs International ouvre sa première boutique à Paris

Suite à son lancement en Juin dernier, « The Marc Jacobs » – la nouvelle ligne de Marc Jacobs International- ouvre ses portes à Paris, dans le Marais. Situé au 30 Rue des Archives, la boutique offrira la collection permanente des pièces incontournables de la marque incluant le prêt-à-porter, la maroquinerie, l’accessoire et la chaussure. Les collaborations restent un élément essentiel de la ligne, au travers des partenariats uniques et exclusifs inspirés de l’art, la musique et la pop culture : on retrouvera les personnages de BD Peanuts, ou l’artiste Londonienne Magda Archer avec ses créations excentriques et colorées.

) l’honneur, une approche éclectique et personne du style « Nous souhaitions proposer une ligne à contre-courant de nos collections actuelles, dans le sens où elle s’articule autour de pièces individuelles fortes. » explique Marc Jacobs. « Chacun peut s’approprier et mixer les pièces à sa façon. L’objectif est davantage d’exprimer votre style personnel que d’avoir un total look défilé. »

THE MARC JACOBS, 30 RUE DES ARCHIVES, 75004 PARIS

LUNDI – SAMEDI: 11:00 – 19:30 / DIMANCHE: 12:00 – 19:00

TEL: 01 44 50 23 65