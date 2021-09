LG UltraGear GP9 : plongez dans le jeu

Les jeux et les écouteurs vont de pair, surtout si vous jouez à de nombreux tireurs multijoueurs en ligne qui nécessitent une stratégie en temps réel avec des coéquipiers par chat. Mais LG a maintenant une solution pour ceux qui veulent laisser respirer leurs neurones.

Dévoilé pour la première fois au CES et maintenant déployé dans le monde entier, l’UltraGear Gaming Speaker GP9 est essentiellement une barre de son conçue pour se placer sous votre moniteur. LG recommande naturellement ses propres moniteurs de jeu UltraGear comme partenaires parfaits, mais tout fonctionnera. Le GP9 est capable de produire un son surround virtuel et peut adapter la sortie audio d’un jeu à son genre. Donc, si vous jouez à un jeu de tir à la première personne, le haut-parleur mettra l’accent sur les petits détails comme les pas venant en sens inverse, tandis que le mode RTS vous permettra d’entendre les sons de tout le champ de bataille dans les jeux de stratégie. Si vous connectez le GP9 à un PC, vous bénéficierez également de l’effet Hi-Res complet de son DAC Hi-Fi Quad intégré. En ce qui concerne le chat vocal, les microphones du GP9 utilisent l’algorithme d’annulation d’écho de LG pour distinguer votre voix des explosions dans le jeu et de tout bruit de fond. Les boutons montés sur le dessus devraient permettre de changer de mode sonore et de régler le volume, et vous obtenez même un éclairage RVB pour faire bonne mesure. Cet UltraGear devrait être mis en vente en Corée du Sud et aux États-Unis en septembre, ainsi que sur certains marchés en Europe.