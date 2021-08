L’extension Marvel’s Avengers : Black Panther – La guerre pour le Wakanda disponible

L’extension Marvel’s Avengers : Black Panther – La guerre pour le Wakanda est désormais disponible gratuitement pour tous les joueurs possédant le jeu de base. En plus d’introduire Black Panther, le neuvième super-héros jouable du jeu, l’extension La guerre pour le Wakanda ajoute également deux antagonistes, un tout nouvel environnement à explorer, de nouveaux ennemis, l’avant-poste de Birnin Zana, de nouvelles missions de Zone de largage et de Secteur de menace en solo comme en multijoueur, et bien plus, dans la plus grosse mise à jour de Marvel’s Avengers depuis sa sortie.

“L’extension La guerre pour le Wakanda est la plus grande et la meilleure mise à jour que nous ayons jamais apportée à Marvel’s Avengers”, a déclaré Scot Amos, co-directeur de studio chez Crystal Dynamics. “Nous sommes fiers de pouvoir offrir tout ce nouveau contenu gratuitement à tous les joueurs en possession du jeu. Avec les dernières fonctionnalités ajoutées, ainsi que les améliorations apportées depuis la sortie du jeu, c’est le moment parfait pour jouer à Marvel’s Avengers.”

Une WAR TABLE de Marvel’s Avengers spécialement dédiée à l’extension La guerre pour le Wakanda a été diffusée en avant-première le 16 août. Elle a présenté en détail ce qui attend les joueurs dans La guerre pour le Wakanda. Marvel’s Avengers propose désormais plusieurs campagnes, neuf héros jouables, et du contenu de co-op multijoueur sans fin pouvant être partagé entre 4 joueurs.

Square Enix a aussi annoncé qu’une nouvelle version du jeu, exclusivement au format numérique, sortirait aujourd’hui. Marvel’s Avengers : Édition Endgame comprend un accès immédiat à tous les contenus gratuits de Marvel’s Avengers sortis à ce jour, ainsi que huit tenues supplémentaires gratuites, dont certaines sont inspirées de Marvel Studios’ Avengers : Endgame (69,99 €).



Marvel’s Avengers est actuellement disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Stadia, et est classé PEGI 16.