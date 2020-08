Les premiers casques gaming de JBL, du son surround à vos oreilles

JBL vient de lancer ses tout premiers casques de jeu vidéo et cherche définitivement à faire bonne impression. Au point de vous proposer sept casques différents. Le Quantum One, qui utilise la technologie Quantum Sphere 360 ​​de JBL pour vous immerger avec un son spatial précis et un suivi de la tête, est le leader de la gamme Quantum. Les casques Quantum 300, 400, 600 et 800 sont tous équipés de JBL Quantum Surround, qui utilise le logiciel PC Quantum Engine de la marque pour ajouter des canaux audio aériens à vos jeux. Chaque modèle de la gamme est doté de coussinets en mousse à mémoire de forme, tandis que le Quantum 800 et le Quantum One intègrent la suppression active du bruit – parfait pour les jeunes joueurs souhaitant ignorer leurs parents d’arrêter de jouer à Fall Guys.