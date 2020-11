Les intra-auriculaires E8 de B & O font peau neuve en édition limitée

Si vous êtes cycliste, il ne suffit pas de faire du vélo. Vous avez également besoin de la panoplie – et plus il y en a sur lequel le mot «Rapha» est écrit, mieux c’est. Si vous avez déjà le lycra et les chaussures, vous pouvez maintenant compléter le look avec une paire de nouveaux écouteurs Beoplay E8 Sport Rapha Edition de B&O. Ils sont certifiés IP57, ils résisteront donc à la pluie si vous laissez votre drôle de petit chapeau à la maison. Leur autonomie totale de la batterie de près de 30 heures les maintiendra pendant toute la durée de votre Tour de Paris

Même s’il ne faut pas oublier qu’il est dangereux de porter des écouteurs à vélo, même s’ils ont un mode Transparence pour que vous puissiez entendre ce qui se passe autour de vous.