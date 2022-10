L’édition Fossil Gen 6 Wellness embarque WearOS 3

Avant l’arrivée de la Google Pixel Watch, le nombre de dispositifs embarquant WearOS 3 n’était pas vraiment important. Eh bien, vous pouvez maintenant ajouter l’édition Fossil Gen 6 Wellness à la liste. Il rejoint les Galaxy Watch 4 et Watch 5 de Samsung, et le Montblanc Summit 3, très coûteux, pour exécuter la dernière version du logiciel de smartwatch de Google, mais n’apporte pas grand-chose en termes de nouveau matériel.

Cette montre de 44 mm est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus, ainsi que de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage. Elle embarque un écran OLED de 1,28 pouces avec mode toujours allumé, installé dans un châssis métallique avec une résistance à l’eau de 3 ATM. Elle est un peu plus sportive que les autres modèles Gen 6, avec une couronne numérique et deux boutons latéraux dans un large choix de couleurs.

WearOS 3 apporte une meilleure prise en charge des applications tierces via le Google Play Store, ainsi qu’une interface utilisateur révisée et une navigation modifiée plus proche de la configuration de stock de Google. Google Assistant ne fait pas la différence (apparemment une limitation du matériel Qualcomm), mais Amazon Alexa est disponible si vous demandez un assistant vocal au poignet.

Sur le plan de la forme physique, il suivra la fréquence cardiaque, la SpO2 et la VO2 Max, ainsi que le nombre de pas habituel et la surveillance du sommeil. La détection de l’entraînement est automatique et la nouvelle application Fossil Wellness synchronisera tout sur votre téléphone – pratique, car l’intégration FitBit reste exclusive à la Pixel Watch pour l’instant.

L’édition Gen 6 Wellness sera mise en vente aux États-Unis le 17 octobre, dans les couleurs noir, argent et or rose, avec des prix à partir de 299 $ directement sur le site Web de Fossil. Il n’y a actuellement aucun mot s’il se dirige également vers le Royaume-Uni.

Les propriétaires existants de Fossil Gen 6 pourront obtenir la mise à jour WearOS 3 en même temps, bien qu’ils devront réinitialiser leur montre en usine et la reconfigurer à l’aide de l’application compagnon de Fossil. Cela débloquera la plupart des fonctionnalités de l’édition Wellness, sauf quelques cadrans de montre sur mesure.

Cette Fossim Gen 6 Wellness Edition sera disponible le 17 octobre au prix de 299 € avec un assortiment de bracelets en silicone à 25 € chacun.