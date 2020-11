Le préparateur Deux Ex Machina dévoile une moto Zero SR/S Custom

Zero Motorcycles, leader mondial des motos et des groupes motopropulseurs électriques et Deus ex Machina, illustre préparateur de motos custom australien, ont uni leurs forces et dévoilent une Zero SR/S entièrement customisée. Cette création est une étape importante pour Deus, puisqu’il s’agit de la toute première moto électrique travaillée par le préparateur. Ce sera également la dernière machine réalisée par le charismatique patron de l’atelier de Venice Beach, Michael “Woolie” Woolaway. Lancée en février dernier, la SR/S a été plébiscitée pour son design haut de gamme et son autonomie améliorée de 13% par rapport à sa sœur non carénée, la Zero SR/F. Elle a également retenu l’attention du préparateur vedette de Deus, Michael Woolaway, qui s’est immédiatement projeté dans une version custom de la SR/S.



“Je voulais faire quelque chose d’à la fois ancien et moderne”, résume Michael Woolaway. “J’ai façonné la moto à la main. J’ai commencé avec le réservoir d’essence et, de là, j’ai simplement travaillé le carénage. Tout était très organique. Je n’avais aucun dessin. Pas de travail sur ordinateur, rien… Juste du plastique, des outils de mise en forme et de mesure, un peu à l’ancienne. Je l’ai travaillée vraiment comme cela aurait été fait dans les années 30’s, 40’s, voire même 50’s”.

Si le travail effectué sur cette SR/S s’articule autour du groupe motopropulseur de pointe de Zero Motorcycles, le préparateur a tiré parti des spécificités de la SR/S telles que l’absence de réservoir et le treillis pour la repenser complètement.