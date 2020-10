Le nouveau Land Rover Defender défie la jungle urbaine

Pendant deux jours, les Parisiens ont eu le privilège de découvrir le nouveau modèle iconique, aux capacités hors normes, signé Land Rover. Le nouveau Defender s’est donc mis en scène Place de la Bourse à Paris à travers un dispositif imaginé par la marque anglaise afin de démontrer ses extraordinaires capacités.

Choisi pour rejoindre le casting du prochain James Bond – Mourir peut attendre – c’est à Paris que ce SUV intelligent et polyvalent démontrera l’étendue de ses aptitudes en affrontant la jungle urbaine. Fidèle au modèle original, le nouveau Defender offre des technologies tout-terrain avancées afin de redéfinir l’aventure du XXIᵉ siècle, sans renier l’héritage pionnier qui est celui de Land Rover depuis 71 ans.

En sept décennies d’innovation pionnière, les véhicules Land Rover se sont fait une place à part dans le cœur des explorateurs, des organismes humanitaires mais aussi des familles aventurières, aux quatre coins du monde. Éprouvé dans les terrains les plus hostiles de la planète, le nouveau Defender honore cet héritage et vient de rejoindre le casting du dernier James Bond – Mourir peut attendre – qui sortira en France, le 11 novembre prochain. Une occasion unique pour les fans de s’immerger en avant-première dans l’univers de la saga James Bond, qui offre son premier rôle au nouveau Defender, le plus robuste et le plus efficace de la gamme Land Rover.

Le nouveau Defender complète la dynastie Land Rover. Le 110 est le premier membre de la famille de 4×4 la plus robuste et performante de la planète. Elle sera prochainement complétée par le 90, à empattement plus court. Et pour répondre à toutes les attentes, le modèle Defender PHEV (hybride rechargeable) sera disponible en 2021.