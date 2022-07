Le nouveau crossover familial Kia Niro arrive sur les routes françaises

Le crossover Kia Niro a été totalement repensé. Le nouveau Niro facilite la transition vers la mobilité durable en proposant un choix de trois motorisations à émissions faibles voire nulles : hybride (HEV), hybride rechargeable (PHEV) et 100% électrique (EV). Les versions hybride et hybride rechargeable se dotent du moteur essence Smartstream GDI 1,6 litre hautement efficient de Kia. La déclinaison 100% électrique offre, quant à elle, des avantages à la fois pratiques et environnementaux puisqu’elle revendique une autonomie en mode tout électrique de 460 km (WLTP).

Affichant une longueur de 4 420 mm (+ 65 mm), une largeur de 1 825 mm (+ 25 mm) et une hauteur maximale de 1 570 mm (Niro (P)HEV 1 545 + 10 mm, Niro EV 1 570 + 10 mm), le nouveau Niro est un véhicule entièrement repensé qui repose désormais sur la plateforme « K » de troisième génération de Kia. Son empattement de 2 720 mm (+ 20 mm) et ses dimensions intérieures optimisées garantissent à ses occupants une habitabilité et une capacité de chargement de tout premier ordre.

L’habitacle se pare de matériaux recyclés haut de gamme qui contribuent à renforcer le sentiment d’espace intérieur, tout en témoignant des qualités environnementales du Niro. La planche de bord et les commandes du conducteur affichent un design extrêmement sobre et fluide garant d’une expérience d’utilisation intuitive et sans distractions. Ce crossover familial reçoit une nouvelle gamme de technologies de sécurité dernier cri, lui garantissant un niveau de protection optimal. Les clients auront le choix entre neuf coloris extérieurs : Vert Aventurine, Blanc Céleste, Blanc Nacré, Noir Ebène, Bleu Minéral, Gris Cosmique, Orange Boréale, Rouge Magma et Gris Comète.

À l’avant, le nouveau Niro adopte la dernière déclinaison de la face avant « Tiger Face » / (Tête de tigre) emblématique des modèles Kia. Plus large que sa devancière, elle s’étend désormais depuis le capot moteur jusqu’à la partie inférieure des ailes avant. L’imposant bouclier se distingue par son design à double niveau avec des carénages supérieur et inférieur qui se répondent visuellement pour conférer une unité de style à la face avant. Les feux de jour « Heartbeat » aux lignes anguleuses viennent accentuer le look très contemporain du Niro, tandis que le sabot de protection et la moulure inférieure du bouclier contribuent à mettre en avant son caractère robuste.

La version électrique se différencie des déclinaisons hybride et hybride rechargeable par une calandre fermée bicolore et des moulures latérales exclusives couleur Gris Comète. Le Kia Niro 100% électrique reçoit également un traitement spécifique au niveau de son bouclier et de sa grille inférieure et se dote de jantes alliage exclusives de 17 pouces. La prise de recharge de la version électrique est idéalement positionnée au centre de la calandre pour une plus grande facilité d’accès à toutes les bornes de recharge. Vu de profil, le nouveau Niro attire irrésistiblement le regard par la sobriété de ses lignes maîtresses et le profil audacieux de son montant C aérodynamique qui s’étire en direction de sa partie arrière. Sa conception a été soigneusement étudiée pour faciliter la circulation de l’air à sa partie inférieure et garantir une meilleure aérodynamique, permettant ainsi au nouveau Niro d’offrir un coefficient de trainée (Cx) exceptionnel de 0,29. Le design efficient des jantes alliage de 16 ou 18 pouces des versions hybride et hybride rechargeable s’avère également bénéfique sur le plan aérodynamique.

Les feux arrière à LED en forme de boomerang épousent le profil du panneau d’aile et viennent mordre sur le montant C, contribuant ainsi à accentuer l’allure sportive du véhicule et sa personnalité affirmée. Entre ces feux se situe un renfoncement aux lignes épurées qui abrite la plaque minéralogique et le logo Kia, tandis que le robuste sabot de protection et les réflecteurs arrière – qui rappellent par leur forme un graphique de fréquence cardiaque – font écho aux éléments de design de la face avant du nouveau Niro.

Chaque détail de l’intérieur du nouveau Kia Niro a été pensé avec le plus grand soin afin d’offrir à tous les utilisateurs un environnement calme, fonctionnel et agréable sur le plan esthétique. Grâce à la plateforme « K » dédiée aux véhicules du segment C, l’habitacle du nouveau Niro bénéficie de dimensions optimisées par rapport à celles de son prédécesseur. Fort d’un plus vaste espace intérieur et d’une meilleure ergonomie, le nouveau Niro offre une habitabilité d’exception aux places avant. Le design affiné des sièges avant offre aux passagers de la deuxième rangée un espace des plus généreux, tandis que les ports USB-C à charge rapide montés sur les sièges leur garantissent une commodité de recharge accrue. Les véhicules ne sont plus perçus comme de simples moyens de déplacement temporaires ; le nouveau Niro se veut une véritable extension fonctionnelle de l’espace de vie de son utilisateur.

Le conducteur se trouve littéralement enveloppé par la planche de bord au design asymétrique, qui s’inscrit tout autour du poste de conduite de manière à faciliter l’accès à toutes les commandes indispensables. Deux écrans d’affichage contigus de 10,25 pouces affichent les informations du véhicule et de navigation tandis qu’un affichage tactile multifonction permet de commander les systèmes de chauffage et d’infodivertissement tout en minimisant les risques de distraction au volant.

Le nouveau Niro embarque également un système de commande vocale avancé intégrant la technologie de reconnaissance de la voix naturelle qui permet aux occupants de commander des fonctions clés du véhicule (ex. : réglages de la température et du système audio). Un nouveau système de commande multiple permet également aux passagers de piloter plusieurs fonctions à l’aide d’une seule et même commande. Pour plus de commodité, le nouveau Niro se dote, selon les versions, d’un hayon électrique qui s’ouvre automatiquement dès qu’il détecte la clé intelligente du conducteur.

Le Niro de deuxième génération bénéficie de la gamme complète DriveWise de Kia qui combine des systèmes d’aide à la conduite évolués (ADAS) destinés à éviter les dangers potentiels sur la route et à offrir une totale tranquillité d’esprit à tous les occupants. Le système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons (FCA) émet une alerte et arrête le véhicule afin d’éviter toute collision avec d’autres usagers de la route ou des piétons, tandis que les fonctions intersection et croisement garantissent une sécurité supplémentaire aux intersections et activent les freins si un véhicule arrive du côté gauche ou droit du Niro. Ce ne sont là que deux des nombreux systèmes de sécurité de la gamme complète DriveWise de Kia, qui interagissent pour garantir au conducteur une confiance et une commodité accrues.

Les modèles hybride et hybride rechargeable se dotent d’un moteur essence Smartstream GDI 1,6 litre de Kia associé à sa transmission automatique à double embrayage à six rapports (DCT6) de deuxième génération. Cette boîte de vitesses DCT bénéficie de multiples innovations, parmi lesquelles l’adoption de roulements à billes à faibles frottements et de pignons optimisés garants d’une meilleure efficacité de la transmission, et la suppression du pignon de marche arrière ayant permis un gain de poids de 2,3 kg. La marche arrière est donc exclusivement gérée par le moteur électrique, contribuant ainsi à supprimer toute émission de CO2 lors des manoeuvres en marche arrière.

Sur la version hybride, le bloc quatre cylindres développe une puissance maximale combinée de 141 ch lorsqu’il est associé au moteur électrique synchrone à aimant permanent de 32 kW (43,5 ch). La déclinaison hybride rechargeable se dote, quant à elle, d’un moteur électrique de 62 kW (84 ch) qui contribue à délivrer une puissance combinée maximum de 183 ch – ce sont 42 ch de plus que son prédécesseur ! et offre une autonomie en mode tout électrique de 65 km (cycle mixte WLTP, avec jantes 16 pouces) – ce qui correspond à un gain de 16 km en autonomie électrique vs le modèle qu’il remplace – permettant ainsi à son conducteur d’effectuer la plupart de ses déplacements quotidiens sans émettre le moindre rejet polluant.

Les versions hybride et hybride rechargeable du Niro sont dotées du mode de conduite Green Zone (sauf finition Motion), qui automatise l’utilisation de l’énergie électrique dans certaines zones en fonction des indications du système de navigation, des habitudes de conduite ou des choix du conducteur. Les zones fortement urbanisées ou les routes situées à proximité d’écoles ou d’hôpitaux sont considérées comme des zones vertes dans lesquelles le véhicule basculera automatiquement en mode tout électrique afin d’éliminer complètement les émissions polluantes dans ces environnements. Le conducteur peut également définir des zones vertes sur son trajet en sélectionnant les zones où il souhaite réduire les émissions de son véhicule, par exemple dans son quartier de résidence.

La version 100% électrique du Niro (Niro EV) associe une autonomie exceptionnelle de 460 km (WLTP) – contre 455 km pour le modèle qu’il remplace – à des performances dynamiques et enlevées, et développe une puissance de 150 kW (204 ch) entre 6 000 et 14 600 tr/min pour un couple instantané de 255 Nm. Capable d’atteindre une vitesse de pointe de 167 km/h sur circuit et d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 7,8 secondes, le Kia Niro 100% électrique garantira à son conducteur une conduite souple et sans efforts en toutes circonstances. Aussi, le nouveau Kia Niro EV propose de série un chargeur embarqué triphasé de 11 kW.

Il suffit de 43 minutes pour recharger de 10 à 80% (sur chargeur 300 kW ou 45 mn sur chargeur 100 kW) la batterie lithium-ion polymère de 64,8 kWh du Kia Niro 100% électrique avec un chargeur rapide CC. Il s’agit d’un gain de temps de 15% par rapport à son prédécesseur. Par temps froid, lorsqu’une station de recharge est sélectionnée comme destination, le Kia Niro 100% électrique fait appel à son système de pré-conditionnement de batterie géré par la navigation pour préchauffer sa batterie, permettant ainsi de réduire le temps de charge et de préserver le niveau de performance de la batterie. Le nouveau Niro est équipé d’une prise de charge rapide CCS pour une commodité accrue. Les versions hybride et hybride rechargeable conservent une remarquable capacité de remorquage freinée de 1 300 kg. Le nouveau Kia Niro 100% électrique offre, quant à lui, une capacité de remorquage de 750 kg, permettant aux clients, de donner libre cours à leurs envies d’aventure, sans émettre le moindre rejet polluant.

Ce nouveau Niro affiche une capacité de chargement supérieure à celle de ses principaux concurrents. En additionnant les 475 litres de son volume de coffre aux 20 litres supplémentaires de son coffre avant, le nouveau Niro 100% électrique offre une capacité de chargement totale de 495 litres, Les versions hybride et hybride rechargeable revendiquent quant à elles un volume de chargement total de 451 et 348 litres qui peut être optimisé en rabattant à plat leurs sièges arrière. Avec les sièges arrière repliés, le volume de chargement peut être porté respectivement à 1 445 litres, 1 342 litres et 1 392 litres sur les versions hybride, hybride rechargeable et électrique.